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Sevda-Cenap And Müzik Vakfından keman sanatçısı ve eğitimci Aşkın'a ödül - Son Dakika

Sevda-Cenap And Müzik Vakfından keman sanatçısı ve eğitimci Aşkın'a ödül

26.11.2021 12:24
Sevda-Cenap And Müzik Vakfından keman sanatçısı ve eğitimci Aşkın'a ödül

Sevda-Cenap And Müzik Vakfının gelenekselleşen "Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası"na bu yıl keman sanatçısı ve eğitimci Cihat Aşkın layık görüldü.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfının gelenekselleşen "Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası"na bu yıl keman sanatçısı ve eğitimci Cihat Aşkın layık görüldü.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, vakıf kurucularından Cevza And Başman'ın anısına 1988'de oluşturulan ve ülkede çok sesli müziğin tanınması, benimsenmesi ve gelişmesinde olağanüstü katkıda bulunan besteci, yorumcu, eğitimci, sanat destekçisi ya da kuruma takdim edilen "Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası"nın 35'inci sahibi belli oldu.

Vakıf kurullarının oy birliğiyle keman sanatçısı ve eğitimci Cihat Aşkın, 2021 yılı "Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası"na layık görüldü.

Ödülün Aşkın'a verilmesinde, Türk ve evrensel müzik kültürünü icralarında harmanlaması, Türk bestecilerin eserlerinin seslendirilmesinde öncü rol üstlenmesi, başarılı uluslararası kariyeri ve kurucusu olduğu orkestralar, akademi ve eğitim projeleri ile ülkenin müzik kurumlaşmasına katkıları göz önünde bulunduruldu.

Aşkın, madalyasını 6 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Mavi Salon'da gerçekleşecek törenle alacak.

Cihat Aşkın, törende konser verecek.

"Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası" sahipleri

İlki 1989'da Cevat Memduh Altar'a verilen "Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası"na bugüne kadar layık görülen diğer isimler şöyle:

"Ahmet Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Necil Kazım Akses, İlhan Usmanbaş, Leyla Gencer, Cemal Reşit Rey, İdil Biret, Suna Kan, Nevid Kodallı, Hasan Ferid Alnar, Ferhunde Erkin, Ferid Tüzün, Prof. Dr. Kamuran Gündemir, Hikmet Şimşek, Faik Canselen, Ayhan Baran, Prof. Dr. İhsan Doğramacı, Ayla Erduran, Gülsin Onay, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İlhan Baran, Muammer Sun, Gürer Aykal, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, Ertuğrul Oğuz Fırat, Ruşen Güneş, Yalçın Tura, Turgay Erdener, Mehmet A. Başman, Ayşegül Sarıca, Güher& Süher Pekinel ve Ersin Onay."

Sevda-Cenap And Müzik Vakfından keman sanatçısı ve eğitimci Aşkın'a ödül
Sevda-Cenap And Müzik Vakfından keman sanatçısı ve eğitimci Aşkın'a ödül
Sevda-Cenap And Müzik Vakfından keman sanatçısı ve eğitimci Aşkın'a ödül
Sevda-Cenap And Müzik Vakfından keman sanatçısı ve eğitimci Aşkın'a ödül
Sevda-Cenap And Müzik Vakfından keman sanatçısı ve eğitimci Aşkın'a ödül

Altın, Müzik, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sevda-Cenap And Müzik Vakfından keman sanatçısı ve eğitimci Aşkın'a ödül - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevda-Cenap And Müzik Vakfından keman sanatçısı ve eğitimci Aşkın'a ödül - Son Dakika
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