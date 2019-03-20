Son Dakika Haberleri: Sevda-Cenap And Müzik Vakfından Üniversitelilere Mini Konser

Sevda-Cenap And Müzik Vakfından Üniversitelilere Mini Konser

54 dakika önce

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, üniversite öğrencilerine çok sesli müziği sevdirmek amacıyla mini konserler düzenliyor.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfından Üniversitelilere Mini Konser, System.String[]
Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, üniversite öğrencilerine çok sesli müziği sevdirmek amacıyla mini konserler düzenliyor.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkentin en uzun soluklu etkinliği olan, 35 yıldır ayakta kalmayı başaran Uluslararası Ankara Müzik Festivali, 4-25 Nisan'da 36. kez sanatseverlerle buluşacak.

Festival kapsamında, vakıf tarafından gençlere çok sesli müziği sevdirmek ve farkındalık yaratmak adına üniversitelerin en yoğun kullanılan ve buluşma noktaları olan mekanlarında, mini konserler ile dinletiler organize edilmeye başlandı.

Üniversite gençliğine, yaşıtları aracılığıyla klasik müziği, vakfın etkinliklerini ve festivali tanıtmak amacıyla düzenlenen konserlerin ilki, 11 Mart'ta ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

İkinci konser ise yarın saat 12.00'de Çankaya Üniversitesi Bağlıca Kampüsü'nde sunulacak.

Konserde, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı öğretim elemanı Gülnur Kurt ile çalışmalarını sürdüren Fagot Sanat Dalı öğrencileri Buket Tunç, Melisa Büyükyörük ve Emirhan Kurt sahne alacak.

Genç yetenekler, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Julius Weissenborn ve Ray Brown'un eserlerinden oluşan seçkin bir konser sunacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:17 Kaynak: AA

Ankara, Kültür Sanat
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