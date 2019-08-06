Sevda Demirel'in ''Sevda Tokatı'' şarkısı çıktı!
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Sevda Demirel'in uzun bir zamandan beri üzerinde çalışmalar yapıldığı bilinen ve müzik piyasasın büyük bir merakla beklenen ''Sevda Tokatı'' isimli single çalışması, geçtiğimiz günlerde dijital platformlarda yer almaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:17 Kaynak: Bültenler
Özdemir Müzik etiketiyle yayınlanan bu single, klip çalışmasıyla da Netd üzerinden izlenebiliyor.
Söz ile müziği Hakan Verbiç'e ait olan şarkının düzenlemesi de Can Tosun imzasını taşıyor. Yönetmen koltuğunda ise Erkan Nas oturuyor.
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