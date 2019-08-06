Sevda Demirel'in ''Sevda Tokatı'' şarkısı çıktı!

Özdemir Müzik etiketiyle yayınlanan bu single, klip çalışmasıyla da Netd üzerinden izlenebiliyor.

Söz ile müziği Hakan Verbiç'e ait olan şarkının düzenlemesi de Can Tosun imzasını taşıyor. Yönetmen koltuğunda ise Erkan Nas oturuyor.