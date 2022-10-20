Sevda Erdan Kılıç: "Buca Rant Değil, Nefes Almak İstiyor"

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, yıkılan Buca Cezaevi'nin arazisi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planlarına tepki göstererek, "Buca'da yaşayan bir vatandaş olarak söylüyorum. Buca rant değil, nefes almak istiyor" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir'de tartışmalara neden olan Buca Cezaevi alanı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Kılıç, cezaevi yıkıldıktan sonra ortaya çıkan arazi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı imar planında yeşil alan miktarının çok düşük olduğuna dikkat çekti.

"YEŞİL ALANLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Cezaevi alanının afet toplanma alanı olarak kullanılabileceğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"İzmir'in en büyük ilçelerinden biri olan Buca'nın da tüm Türkiye gibi nefes almaya ihtiyacı var. Yıkımı biten cezaevi arazisi Buca'nın merkezinde çok büyük bir alanı kapsıyor. Bu alan, rant için değil, Buca'da ve İzmir'de yaşayan insanların sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılayacak, çocukların ve ailelerinin keyifli vakit geçirebileceği bir yer olarak kullanılmalı. Bucalılar uzun yıllardır cezaevinin kentin merkezinden kaldırılmasını bekliyor. Ben de Buca'da yaşayan bir vatandaş olarak yıllardır burada yapılacak bir yeşil alanın hayalini kurdum. Çünkü benim çocuğum da Buca'nın sokaklarında büyüdü ve halen Buca'da yaşıyoruz. Şimdi de bugünün çocuklarının büyüyebileceği daha güzel, daha güvenli alanlar olsun diye uğraşıyoruz. Buca'da yaşayanların nefes alabileceği bir alan olsun diye uğraşıyoruz. Bizim daha çok betona değil, yeşil alanlara ihtiyacımız var. Bu da bizim gelecek nesillere boynumuzun borcudur. Buca rant değil, nefes almak istiyor.

"AKP'NİN BETONA GÖMMEYE VAKTİ OLMAYACAK"

Alanla ilgili 9 Ağustos 2021'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlatılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne iletildi. Büyükşehir, kurum görüşünde mevcut uygulama planında yaklaşık 40 bin metrekare olan inşaat alanının 70 bin metrekareye çıkarıldığına, eğitim alanının 7 bin 650 metrekareden 4 bin 500 metrekareye, yaklaşık 20 bin 600 metrekare olan park alanının da 7 bin 400 metrekareye düşürüldüğüne, 6 bin metrekare otopark alanının ise tamamen kaldırıldığına yer vererek yeni bir düzenleme talep etmişti. Gelinen noktada yeşil alan küçüldü, ticaret alanı büyüdü. Bizim tavrımız net, belediyemizin tavrı da net. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer de geçtiğimiz günlerde, 'Buca Cezaevi'nin yeşil alan olması için her türlü iş birliğine hazırız' diye açıkladı. AKP ise her zamanki gibi algıyla halkı kandırmaya çalışıyor ancak bu boş algılara İzmirlilerin karnı tok. Türkiye'nin dört bir yanındaki doğal güzellikleri yağmalamış ve yağmalamaya devam eden iktidar mensuplarının bu çırpınışları samimiyetin çok uzağında, üstelik hesap da ortadayken. Bakanlık 40 bin metrekare olan inşaat alanını 70 bin metrekareye çıkararak beton üstüne beton katmak istiyor ancak AKP, 'İzmir Büyükşehir Belediyesi buraya AVM yapacak' diyor. Ne olursa olsun Buca Cezaevi alanı yeşil alan olarak kalacaktır. Çünkü, 2023 yılında gerçekleşecek seçimle birlikte AKP'nin burayı betona gömmeye vakti olmayacak."