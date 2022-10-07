Sevda Erdan Kılıç: "Film Platosu Gibi Oldu Canım Memleket" - Son Dakika
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Sevda Erdan Kılıç: "Film Platosu Gibi Oldu Canım Memleket"

07.10.2022 16:52

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, “Film platosu gibi oldu canım memleket. Devlet, bir taraftan yolsuzluğu yapana değil yolsuzluğu tartıştırana ceza keser. Bir taraftan adı geçen vekil hanım, devletin verdiği çift korumayla gezer. Peki soruyorum buradan. Aç açıkta kalan bu vatandaş, günahına girdiğiniz öksüzü, yetimi sizden, sizlerden kim koruyacak bu ülkede? Asıl beka sorunu bu işte” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Film platosu gibi oldu canım memleket. Devlet, bir taraftan yolsuzluğu yapana değil yolsuzluğu tartıştırana ceza keser. Bir taraftan adı geçen vekil hanım, devletin verdiği çift korumayla gezer. Peki soruyorum buradan. Aç açıkta kalan bu vatandaş, günahına girdiğiniz öksüzü, yetimi sizden, sizlerden kim koruyacak bu ülkede? Asıl beka sorunu bu işte" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, TBMM Genel Kurulu'nda dün yaptığı bir konuşmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıç, " Sedat Peker'in ifşaları araştırılsın önergesi her zamanki gibi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Suçlamaların odağındaki kişilerin Erdoğan ve Soylu'ya yakın isimler olduğunu gördük. Siyaset-sermaye-mafya-medya ilişkileri bugün açığa çıkmazsa bizim iktidarımızda açığa çıkacaktır" notuyla paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Sedat Peker'in suçlamalarının odağındaki kişiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın isimler olduğunu görüyoruz. Birkaç istifayla bu konu böyle kapanmaz arkadaşlar. Bu kişileri, bulundukları mevkilere kimler getirmiş, bu kişiler kimlerden güç alıyor? Bu kadar delil ortaya saçıldığı halde bu kişileri kimler koruyor? Bu soruların cevapları her ne kadar devleti yönetenleri gösteriyor olsa da yargının kuşatıldığını bilsek de muhakkak Meclis tarafından araştırılmalıdır ve suçu işleyenler ve onları koruyanlar da muhakkak yargı önünde hesabını vermelidir.

"SİYASET, SERMAYE, MAFYA, MEDYA İLİŞKİLERİ BUGÜN AÇIĞA ÇIKMAZSA BİZİM İKTİDARIMIZDA AÇIĞA ÇIKACAK VE ADALET GEÇ DE OLSA YERİNİ BULACAK"

Bugün RTÜK, programlarında bu konular tartışıldı, adı geçenlerin küçük düşürüldüğü iddiasıyla Halk TV, Tele1 ve KRT TV'ye para cezası verdi. Film platosu gibi oldu canım memleket. Devlet, bir taraftan yolsuzluğu yapana değil yolsuzluğu tartıştırana ceza keser. Bir taraftan adı geçen vekil hanım, devletin verdiği çift korumayla gezer. Peki soruyorum buradan. Aç açıkta kalan bu vatandaş, günahına girdiğiniz öksüzü, yetimi sizden, sizlerden kim koruyacak bu ülkede? Asıl beka sorunu bu işte. Videolarla, mesajlarla çarşaf çarşaf… Üç yaşında çocuk izliyor, biliyor ne olduğunu. İktidar gibi düşünmeyen, ağzını açan herkese saniyede dava açan, soruşturma açan savcılar nerede? Koskoca ülke, organize bir çetenin elinde uçuruma doğru sürüklenirken buna dur diyecek yargı, üç maymunu oynuyor maalesef. Gelin, biz Gazi Meclis olarak bu kötülüğe ortak olmayalım. Kuralım komisyonu gerçekleri herkes öğrensin. Parti olarak da suç duyurusunda bulunduk biz ve halkımızın hiç şüphesi olmasın bu siyaset, sermaye, mafya, medya ilişkileri bugün açığa çıkmazsa bizim iktidarımızda açığa çıkacak ve adalet geç de olsa yerini bulacak"

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Sevda Erdan Kılıç, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sevda Erdan Kılıç: 'Film Platosu Gibi Oldu Canım Memleket' - Son Dakika

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