Sevda Erdan Kılıç: "Sözleşmeli ve Taşeron Personel Kadroya Alınmalı"

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, kamuda çalışan sözleşmeli ve taşeron personelin ayrım yapılmaksızın kadroya alınması için çağrı yaptı. Kılıç, "1 Ekim'de açılacak Meclis'in ilk işi sözleşmeli ve taşeron çalışanlara kadro vermek olmalıdır" dedi.

CHP'li Kılıç, sözleşmeli ve taşeron çalışan sorununun çözümü için 24 Haziran 2020'te TBMM'ye kanun teklifi verdiğini anımsattı. Teklifin, 2 yıl geçmesine rağmen TBMM Genel Kurulu gündemine getirilmediğini ve komisyonlarda bekletildiğini belirten Kılıç, konunun 1 Ekim'de açılacak TBMM'de ele alınması için çağrı yaptı.

"PES ETMEYE NİYETİMİZ YOK"

Yazılı bir açıklama yapan Kılıç şunları kaydetti:

"Emekliye bayram ikramiyesi, taşerona kadro, 3600 ek gösterge, elektrik faturalarından TRT payının kaldırılması, asgari ücretin artırılması, temel gıda ürünlerinde KDV oranının indirilmesi ve son olarak da KYK borçlarının faizinin silinmesi gibi vatandaşlarımızın gerçek sorunlarına ışık tutarak, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da çabalarıyla birçok soruna çözüm olduk. Artık Cumhuriyet Halk Partisi söylüyor, AKP yerine getiriyor. Ülkemizin çözülmeyi bekleyen daha birçok önemli sorunu var. Bunları biliyoruz ve çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Özellikle taşeron ve sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesi ile EYT'li vatandaşlarımız için verdiğimiz kanun teklifleri ortada. Taşeron işçilerin ve sözleşmeli personellerin kadroya alınmasıyla ilgili çokça talep ve şikayet alıyoruz. Yaşanan mağduriyetlerin farkındayız ve CHP'li milletvekilleri olarak farklı dönemlerde konuyla ilgili kanun tekliflerimizi TBMM Başkanlığına sunduk ancak her zamanki gibi AKP ve MHP tarafından gündeme dahi alınmadı. Bizim pes etmeye niyetimiz yok. Amasız, fakatsız, ayrımsız tüm taşeron işçiler ve sözleşmeli çalışanların kadroya alınması için mücadele etmeye devam edeceğiz. 1 Ekim'de açılacak Meclis'in ilk işi sözleşmeli ve taşeron çalışanlara kadro vermek olmalıdır.

"SORUNLARI TEK TEK ÇÖZECEĞİZ"

Buradan Plan ve Bütçe Komisyonu, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'na çağrıda bulunuyorum: Meclis açılır açılmaz, komisyonlarınızda bulunan kanun teklifimizi hemen gündeme alarak görüşün ve TBMM Genel Kurulu'na getirin. AKP CHP'yi takip ettiği ve etmeye de devam ettiği için EYT ile sözleşmeli ve taşeron işçilere kadro sorununu çözeceğini düşünüyoruz ama çözmediği takdirde, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da belirttiği gibi iktidara gelir gelmez EYT ile sözleşmeli ve taşeron işçilere kadro sorunu başta olmak üzere halkımızın bütün sorunlarını tek tek çözeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

"HİÇBİR SÖZLEŞMELİ KAPSAM DIŞI KALMAYACAK"

Kamuda ve belediyede çalışanların aynı işi yapmasına rağmen farklı ücretler aldığını belirten Kılıç açıklamasına şöyle devam etti:

"25 Haziran 2013'te çıkarılan bir yasa ile birçok kamu ve yerel yönetim çalışanı kadroya alınmıştı. Ancak o zaman haksızlıklar yapılarak bazı sözleşmeli personel kapsam dışı bırakılmıştı. Ancak bu sefer hiçbir sözleşmeliyi kapsam dışı bırakmadan bu düzenlemeyi yapmalıyız. Bizim kanun teklifimiz de buna imkan sağlamaktadır."