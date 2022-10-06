Sevda Erdan Kılıç: Uyuşturucu ile Mücadele İçin Kaç Gencin Daha Ölmesini Bekliyorsunuz

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, uyuşturucu ile daha etkin mücadelede edilmesini sağlamak amacıyla 7 ay önce TBMM'ye verdiği araştırma önergesinin gündeme alınması için çağrı yaptı. Kılıç, "Uyuşturucu ile etkin bir şekilde mücadele için kaç ailenin daha dağılmasını, kaç gencimizin daha gözümüzün önünde erimesini, kaç gencin daha hayatını kaybetmesini bekliyorsunuz" dedi.

Sevda Erdan Kılıç, bugün yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2022 Uyuşturucu Raporu'na göre Türkiye'de yakalanan kokain miktarının yüzde 44,9, şüpheli sayısının ise yüzde 6 oranında arttığını anımsattı. Uyuşturucu ile mücadelede alınan önlemlerin yetersiz olduğunu savunan Kılıç, şöyle konuştu:

"Ülkemizin en önemli sorunlarından biri, gençlerimizin uyuşturucu bataklığına sürüklenmesi ve bu konuya karşı önlemlerin yetersiz kalmasıdır. Bugün ülkemizde alkol ve tedavi merkezlerinin sayısı 81 ilde 29'dur. 4 buçuk milyonluk İzmir'de AMATEM yatak kapasitesi sadece 63'tür. Bu, başlı başına bir sorun haline gelmiştir. Türkiye, uyuşturucu için bir geçiş ülkesiyken artık pazar haline gelmiştir. Limanlarımız, uyuşturucu için adeta bir depo gibi çalışmaktadır. Gençlerimizin uyuşturucu batağına saplandığı gerçeği ise hep göz ardı edilmiş belki de konuşulmasından dahi korkulmuş bir gerçeklik olarak önümüzde durmaktadır. Son yıllarda uyuşturucu kullanımının ve uyuşturucuya bağlı suçların artması, artık bu konuyu bütün yönleriyle ele almamız gerektiğini göstermektedir. Sadece son 5 ayda aileleri ve uyuşturucu kullanan çocukları arasında en az 16 farklı olayda 12 ölüm, 8 yaralanma vakası meydana gelmiştir. Bu da sadece basına yansıyan kısımdır.

"İKTİDARIN KAYITSIZ KALMASINI ANLAYAMIYORUM"

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2022 raporuna göre, Türkiye'de yakalanan kokain miktarının yüzde 44,9, şüpheli sayısının ise yüzde 6 oranında artış kaydetmesi de bizim kaygılarımızı doğrular niteliktedir. Bundan 7 ay önce, bu konuyla ilgili araştırma önergemi Meclis Başkanlığı'na sunmuştum. Ancak gündeme dahi alınmadı. O gün alınması gereken tedbirleri saptamış olsaydık, bu konuya ilişkin etkin bir çalışma yürütmüş olsaydık son 5 aydaki kayıpları yaşamamış olabilirdik. Biz uyuşturucu illetinin önüne geçebilmek için her yolu denerken iktidarın buna kayıtsız kalmasını, 14 yaşında bir evladı olan anne olarak anlayamıyorum. Birçok anne gibi de öfkeleniyorum. Uyuşturucu ile etkin bir şekilde mücadele için kaç ailenin daha dağılmasını, kaç gencimizin daha gözümüzün önünde erimesini, kaç gencin daha hayatını kaybetmesini bekliyorsunuz?"