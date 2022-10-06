Sevda Erdan Kılıç: Uyuşturucu ile Mücadele İçin Kaç Gencin Daha Ölmesini Bekliyorsunuz - Son Dakika
Üye Girişi

Sevda Erdan Kılıç: Uyuşturucu ile Mücadele İçin Kaç Gencin Daha Ölmesini Bekliyorsunuz

06.10.2022 11:07

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, uyuşturucu ile daha etkin mücadelede edilmesini sağlamak amacıyla 7 ay önce TBMM'ye verdiği araştırma önergesinin gündeme alınması için çağrı yaptı. Kılıç, "Uyuşturucu ile etkin bir şekilde mücadele için kaç ailenin daha dağılmasını, kaç gencimizin daha gözümüzün önünde erimesini, kaç gencin daha hayatını kaybetmesini bekliyorsunuz" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, uyuşturucu ile daha etkin mücadelede edilmesini sağlamak amacıyla 7 ay önce TBMM'ye verdiği araştırma önergesinin gündeme alınması için çağrı yaptı. Kılıç, "Uyuşturucu ile etkin bir şekilde mücadele için kaç ailenin daha dağılmasını, kaç gencimizin daha gözümüzün önünde erimesini, kaç gencin daha hayatını kaybetmesini bekliyorsunuz" dedi.

Sevda Erdan Kılıç, bugün yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2022 Uyuşturucu Raporu'na göre Türkiye'de yakalanan kokain miktarının yüzde 44,9, şüpheli sayısının ise yüzde 6 oranında arttığını anımsattı. Uyuşturucu ile mücadelede alınan önlemlerin yetersiz olduğunu savunan Kılıç, şöyle konuştu:

"Ülkemizin en önemli sorunlarından biri, gençlerimizin uyuşturucu bataklığına sürüklenmesi ve bu konuya karşı önlemlerin yetersiz kalmasıdır. Bugün ülkemizde alkol ve tedavi merkezlerinin sayısı 81 ilde 29'dur. 4 buçuk milyonluk İzmir'de AMATEM yatak kapasitesi sadece 63'tür. Bu, başlı başına bir sorun haline gelmiştir. Türkiye, uyuşturucu için bir geçiş ülkesiyken artık pazar haline gelmiştir. Limanlarımız, uyuşturucu için adeta bir depo gibi çalışmaktadır. Gençlerimizin uyuşturucu batağına saplandığı gerçeği ise hep göz ardı edilmiş belki de konuşulmasından dahi korkulmuş bir gerçeklik olarak önümüzde durmaktadır. Son yıllarda uyuşturucu kullanımının ve uyuşturucuya bağlı suçların artması, artık bu konuyu bütün yönleriyle ele almamız gerektiğini göstermektedir. Sadece son 5 ayda aileleri ve uyuşturucu kullanan çocukları arasında en az 16 farklı olayda 12 ölüm, 8 yaralanma vakası meydana gelmiştir. Bu da sadece basına yansıyan kısımdır.

"İKTİDARIN KAYITSIZ KALMASINI ANLAYAMIYORUM"

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2022 raporuna göre, Türkiye'de yakalanan kokain miktarının yüzde 44,9, şüpheli sayısının ise yüzde 6 oranında artış kaydetmesi de bizim kaygılarımızı doğrular niteliktedir. Bundan 7 ay önce, bu konuyla ilgili araştırma önergemi Meclis Başkanlığı'na sunmuştum. Ancak gündeme dahi alınmadı. O gün alınması gereken tedbirleri saptamış olsaydık, bu konuya ilişkin etkin bir çalışma yürütmüş olsaydık son 5 aydaki kayıpları yaşamamış olabilirdik. Biz uyuşturucu illetinin önüne geçebilmek için her yolu denerken iktidarın buna kayıtsız kalmasını, 14 yaşında bir evladı olan anne olarak anlayamıyorum. Birçok anne gibi de öfkeleniyorum. Uyuşturucu ile etkin bir şekilde mücadele için kaç ailenin daha dağılmasını, kaç gencimizin daha gözümüzün önünde erimesini, kaç gencin daha hayatını kaybetmesini bekliyorsunuz?"

YORUMLAR
500
Akademik patateslerin hasadı yapıldı Akademik patateslerin hasadı yapıldı DİŞ HEKİMİNİN ORGANLARI, NAKİL BEKLEYEN HASTALARA UMUT OLACAK DİŞ HEKİMİNİN ORGANLARI, NAKİL BEKLEYEN HASTALARA UMUT OLACAK Sivas haberi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde patates hasadı yapıldı Sivas haberi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde patates hasadı yapıldı
Kaynak: ANKA

Sevda Erdan Kılıç, Araştırma, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sevda Erdan Kılıç: Uyuşturucu ile Mücadele İçin Kaç Gencin Daha Ölmesini Bekliyorsunuz - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:47 Sevilla, son olarak Marsilya'yı çalıştıran eski teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdi
16:42 Karagül'deki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Emre Tetikel, hayatının dönüm noktasını anlattı
16:39 Mucizevi dokunuş! Bu aynanın gerçekte ne olduğunu öğrenenler fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor
16:24 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un kendisini uyaran hocaya verdiği cevap olay oldu!
16:14 Çekmeyköy'de 5 ay önce boşandığı eşini çocuklarının gözleri önünde başından vurarak öldürdü
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'u Türk Devletleri Teşkilatı'na davet etti: Gel seni de alalım Türk Birliği'ne, her şey Avrupa'dan ibaret değil
15:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ve Aliyev'in mini zirvesine masadaki kitap damga vurdu
15:45 Bakan Bilgin ile Memur-Sen yönetimi bir araya geldi! Sözleşmeli personel için masada iki taslak var
15:27 Arnavutköy'de 1 hafta boyunca genç kıza sözlü tacizde bulunan şahsa vatandaştan linç girişimi! O anlar kameralarda...
15:21 Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ülkede zam yapılmasını yasakladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 17:09:04. #1.11#
SON DAKİKA: Sevda Erdan Kılıç: Uyuşturucu ile Mücadele İçin Kaç Gencin Daha Ölmesini Bekliyorsunuz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement