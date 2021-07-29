Sevda Erginci, evlilik hazırlığı yaptığı Yılmaz Kunt'un avukat Seray Öztürk'le yazışmasının çıkmasından sonra ilişkisini noktalamıştı. İkili, Instagram'dan birbirini takipten çıkmıştı.

Bodrum'da tatilden dönen üç yıllık sevgililer, avukat Öztürk'ün sosyal medya hesaplarından Kunt'la mesajlarını yayınlamasıyla, şok yaşamıştı. Sevgilisini takipten çıkan Erginci, hemen bir göndermede bulundu.

Kitaptan iki sayfa yayınlayan Erginci'nin, "İhanet ve kırgınlık" gibi kelimeler ve Kunt'a göndermeli cümleler olması dikkat çekti.