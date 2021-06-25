Sevda Kılınç Çırakoğlu ve Hakan Cira'dan Tokyo Paralimpik Oyunları kotası

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görme engelli milli atletler Sevda Kılınç Çırakoğlu ve Hakan Cira'nın Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldığını belirtti.

Milli para atletler Sevda Kılınç Çırakoğlu ve Hakan Cira, Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

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