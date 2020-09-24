Sevda Noyan'a "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan takipsizlik - Son Dakika

Sevda Noyan'a "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan takipsizlik

Sevda Noyan hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı nedeniyle "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Sevda Noyan hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı nedeniyle "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen takipsizlik kararında, Sevda Noyan'ın, 10 Kasım 2013'te sosyal medya hesabından, "Bugün putları kırma günü. Kendimize gelme günü. Bir ölümlü kuldan gel kurtar bizi diyenlere ibretle bakma günü. Bugün o gün..." şeklinde yaptığı paylaşımın ardından "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı. Kararda, yapılan dosya incelemesinde, suç duyurusuna konu olan eylemlerin, şüphelinin üzerine isnat edilen suçun 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun kapsamında yasal unsurlarının oluşmadığı belirtilerek, Sevda Noyan hakkında takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.

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