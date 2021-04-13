Sevda Noyan "tehdit" suçundan yargılandığı davada savunma yaptı - Son Dakika

Bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada savunma yapan sanık Sevda Noyan, dava konusu sözlerle ilgili olarak "Herhangi bir silahım yok, herhangi bir listem de yok, nüktedan sözler olarak söyledim." dedi.

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Sevda Noyan, avukatıyla katıldı. Müşteki taraf ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada savunma yapan sanık Noyan, dava konusu programın 2,5 saat sürdüğünü belirterek, programın bir bölümünde 12 Eylül darbesi nedeniyle üniversite okuyamadığını, darbelerin insanların hayatında ne kadar büyük etkileri olduğunu ve ülkedeki insanları nasıl etkilediğini anlattığını söyledi.

"O günlerde darbe söylemleri vardı. Suçlamaların tam tersine hayatımızı ne kadar kötü etkilediğini, darbelerin ne kadar yanlış olduğunu anlattım. Aynı zamanda eşim ve benim FETÖ konusunda mağduriyetler yaşadığımızı anlattım." ifadelerini kullanan Noyan, programın sunucu Esra Elönü'nün 15 Temmuz darbe girişimine dair "Bir daha böyle bir şey yaşansa" diye sorması üzerine, nüktedan bir yanıt verdiğini dile getirdi.

Sevda Noyan, "O zaman bir şey yapmadık ama bir daha böyle bir kalkışma olursa' şeklinde iddianamede geçen bu ifadeleri espirili şekilde kullandım. Ancak burada bir eksiklik vardır. Ben komşulardan bahsettiğimde sunucunun bunu normalde açması gerekirdi. Disleksi hastasıyım. Yani düşüncem ile ifademin birbirini tutmaması sonucu konuşmam eksik kaldı. Sunucu da bunu açmam için herhangi bir soru sormadı." diye konuştu.

Oturdukları sitede, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bütün komşuları tehdit eden 7-8 site mensubunun yurt dışına kaçtığını öne süren Noyan, şunları söyledi:

"Evimize yakın oturuyorlardı. Bu kişilerden biri, 'yeniden geleceklerini, darbe yapacaklarını ve bizleri barındırmayacaklarını' söyledi. Program bittiğinde çok iyi reyting aldı. Tebrik telefonları aldık. Aradan 4 gün geçti, cuma günü Twitter'dan başlayan operasyonla, ki bunun dış kaynaklı olduğunu tespit ettim. Sadece iddianamedeki bir cümle alınarak, eşimin geçmişi de ortaya konularak bizi çok ciddi şekilde mağdur edip tehdit ettiler. Telefonlarım çalmaya başladı. Instagram'ım hacklendi. Bunun üzerine emniyetten bana koruma tahsis edildi. Çocuklarımın, torunlarımın, ailemin adresleri deşifre edildi. Medyada bu husus köpürtüldü. Ciddi mağduriyetime neden oldu.

Bu sözleri halk arasında korku, panik yaratmak amacıyla söylemedim, üzgünüm. Keşke yaşanmasaydı. Söylediğim sözler de suç unsuru yoktur. Beraatimi isterim. Vatanını seven, 58 yaşına kadar 3 darbe yaşamış biri olarak, mağduriyete uğrayan biri olarak bu konudaki hassasiyetimi hoş görmenizi istiyorum. Herhangi bir silahım yok, herhangi bir listem de yok, nüktedan sözler olarak söyledim."

Ara kararını açıklayan mahkeme, esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca hazırlanan iddianamede, Noyan'ın, Mayıs 2020'de katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeleri nedeniyle "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.