Sevda öğretmen öğrencilerinin karnesini dağıtması sonrası emekliliğe ayrıldı - Son Dakika

Edirne 75. Yıl İlkokulu'nda görev yapan ve 32 yıldır öğrencilerini geleceğe hazırlayan öğretmen Sevda Karşılıklı, öğrencilerine son karnelerini vererek mesleğinin emeklilik kısmına geçti.

Öğrencilerine son karnelerini veren Karşılıklı, karne gününde hüznü ve sevinci bir arada yaşadı. Öğrencilerini eğitmenin mutluluğunu yaşayan Karşılıklı, emekli olmanın hüznüyle öğrencilerine son kez sarıldı.

Karşılıklı, 75. Yıl İlkokulu'nda okulun açıldığı ilk günden bu yana severek görev yaptığını belirtti.

Mesleğini hiçbir zaman iş olarak görmediğini, öğretmenliği öğrencileriyle ailesi gibi hissederek yaptığını anlatan Karşılıklı, "Burası benim evimdi, her şeyimdi, burada bir ömür geçirdim. Çok heyecanlı ve buruğum. 23 yıldan bu yana bu okulda çalışıyorum. Çocuklarımı çok seviyorum onlardan ayrılacağım için üzgünüm, okulumu çok sevdim." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Öykü Doğa Öterler de öğretmeninden ayrılacağı için çok üzgün olduğunu belirterek, "Onunla zamanımız çok güzel geçiyordu. Yeni öğretmenimizi de inşallah onun kadar severiz." dedi.

Öğrencilerden Özgü Nas Melek de öğretmenini çok özleyeceğini kaydetti.