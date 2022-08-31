Melek Bezaroğlu'nun sosyal medyadan yardım istemesi işe yaradı! Tehdit eden eski sevgilisi tutuklandı - Son Dakika
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Melek Bezaroğlu'nun sosyal medyadan yardım istemesi işe yaradı! Tehdit eden eski sevgilisi tutuklandı

31.08.2022 19:55

Bahçelievler'de yaşayan Melek Bezaroğlu isimli kadın, kendisini tehdit eden sevgilisiyle ilgili sosyal medya hesabından video paylaşarak yardım istemişti. Harekete geçen polis ekipleri, Mustafa K. adlı şahsı 'Israrlı takip' suçundan gözaltına aldı. Adliyeye gönderilen şahıs tutuklandı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile 3 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Mustafa K. tarafından sürekli tehdit edildiğini iddia eden Melek Bezaroğlu yetkililerden yardım istemişti. Videonun ardından gözaltına alınan şüpheli Mustafa K. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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'ISRARLI TAKİP' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Savcıya ifade verdikten sonra Sulh Ceza Hakimliğine çıkan şüphelinin müştekiye ve kızına yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini belirtildi. Şüphelinin 'Israrlı takip' suçundan tutuklanmasına karar verildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Melek Bezaroğlu'nun sosyal medyadan yardım istemesi işe yaradı! Tehdit eden eski sevgilisi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Melek Bezaroğlu'nun sosyal medyadan yardım istemesi işe yaradı! Tehdit eden eski sevgilisi tutuklandı - Son Dakika
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