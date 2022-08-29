Ataşehir 'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen Çolakoğlu 'nun tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edildi. Üst mahkeme, Gülşen'in tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verdi. Gülşen Çolakoğlu saat 14.40 sıralarında Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'nden çıktı. Özel bir araca binen Gülşen evine doğru hareket etti.

Kaynak: DHA

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi, Gülşen Çolakoğlu, Gülşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ŞARKICI GÜLŞEN CEZAEVİNDEN ÇIKTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.