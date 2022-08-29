ŞARKICI GÜLŞEN CEZAEVİNDEN ÇIKTI - Son Dakika
Üye Girişi

ŞARKICI GÜLŞEN CEZAEVİNDEN ÇIKTI

29.08.2022 15:00
ŞARKICI GÜLŞEN CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Sevda SARIKAYA-Oğuzhan UYSAL-Ömer HASAR/İSTANBUL-Şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden çıktı.

Sevda SARIKAYA-Oğuzhan UYSAL-Ömer HASAR/İSTANBUL-Şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden çıktı. Gülşen, cezaevi önüne gelen özel bir araçla evine doğru hareket etti. .

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen Çolakoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edildi. Üst mahkeme, Gülşen'in tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verdi. Gülşen Çolakoğlu saat 14.40 sıralarında Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'nden çıktı. Özel bir araca binen Gülşen evine doğru hareket etti.


YORUMLAR
500
GÜLŞEN'İN AVUKATI: EV HAPSİNİN KALDIRILMASI İÇİN TALEPLERİMİZ OLACAK GÜLŞEN'İN AVUKATI: EV HAPSİNİN KALDIRILMASI İÇİN TALEPLERİMİZ OLACAK Gülşen Hakkında Flaş Karar! Ev Hapsi Kararıyla Tahliye Edildi Gülşen Hakkında Flaş Karar! Ev Hapsi Kararıyla Tahliye Edildi
Kaynak: DHA

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi, Gülşen Çolakoğlu, Gülşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞARKICI GÜLŞEN CEZAEVİNDEN ÇIKTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:44 Ev hapsi şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen'den cezaevi önünde ilk kare
14:43 Sedat Peker'in rüşvet iddiaları sonrası muhalefet partileri suç duyurusunda bulundu
14:24 Abdullah Gül, "30 Ağustos kutlamalarına katılmıyordu" iddialarına tepki gösterdi: Bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum
13:42 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı
13:23 İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı
13:16 Barça'nın yıldızı Aubameyang hayatının şokunu yaşadı! Evine giren 4 hırsız tarafından darp edilip, gaspa uğradı
13:07 Samsun'da iki kadın, "kıskançlık" sebebiyle saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı
12:32 Oreo ürününde salmonella bakterisi var mı? Mondelez şirketi: Türkiye'ye gelen ürünler bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmedi
12:25 Defne Samyeli, Abidin şarkısının klibinde elleriyle çikolata yedi
12:00 Rusya'nın en büyük hacker grubu Killnet, "Ruslara asla SİHA satmayız" sözleri sonrası Baykar ve Bayraktar ailesi için tehdit mesajı yayınladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 15:03:37. #1.13#
SON DAKİKA: ŞARKICI GÜLŞEN CEZAEVİNDEN ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement