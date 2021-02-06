Sevdaları engellerinden büyük - Son Dakika

Sevdaları engellerinden büyük

06.02.2021 10:45

Sevdaları engellerinden büyük Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kümbet köyünde yaşayan Zor çifti, 24 yıldır süren bağlılıkları ile Hasan Zor'un görme engelinin üstesinden geliyor Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kümbet köyünde yaşayan Zor çifti, 24 yıldır süren bağlılıkları ile Hasan Zor'un görme...

Sevdaları engellerinden büyük

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kümbet köyünde yaşayan Zor çifti, 24 yıldır süren bağlılıkları ile Hasan Zor'un görme engelinin üstesinden geliyor

SİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kümbet köyünde yaşayan Zor çifti, 24 yıldır süren bağlılıkları ile Hasan Zor'un görme engelinin üstesinden geliyor.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kümbet köyünde yaşayan zor çifti, Hasan Zor'un görme engeline rağmen sevgileri ve dayanışmaları ile örnek bir evliliği gözler önüne seriyor. 3 yaşındayken çatıdan düşerek görme yetisini Kaybeden Zor'un karanlık dünyası 24 yıl önce evlendiği Şerife Zor ile aydınlandı. Şerife Zor 24 yıllık evlilik hayatlarında ama kocasının gören gözleri oldu. Zor eşinin desteği ile görme engeline rağmen birçok zorluğu aşmayı başardı. Görme engelini örnek dayanışma ile kısmen de olsa aşan çiftin tek sıkıntısını maddi imkansızlıklar.

"Eşim olmazsa ben hayatta yaşayamam"

Eşi olmasaydı yaşayamayacağını belirten Hasan Zor, "3 yaşından beri görmüyorum. Damdan tepemin üstüne düşmüşüm. Düşünce gözlerim akmış. O zaman yol yok para yok. Yoksulluk var. Hastaneye götürememişler. Gözlerim böyle akmış. Hayat tabi ne kadar şükretsem de zorluk var. Örneğin bir araca binsem kapısı açıldı mı açılmadı mı kapısı sağda mı solda mı bilemiyorsun. Eşim olmazsa ben hayatta yaşayamam ki. Beni götürüyor getiriyor. Ayakkabımı, elbisemi giydiriyor. Elimi ayağımı yıkıyor. Eşim olmazsa benim hayat gitti. İş yapamam. Eşim odunu alıp yanıma getiriyor. Bende alıp kesiyorum. İdare ediyoruz. Yazın ağaca çıkıyorum. Traktörün aküsünü takıp çıkarıyorum. Ben bir saat istiyorum bir de yol gösteren baston" şeklinde konuştu.

Eşinin gözü kulağı oldu

24 yıldır eşinin gören gözleri olan Şerife Zor ise eşinin gözü kulağı olduğunu ifade ederek, "Eşimin gözü görmüyor ama öyle idare ediyoruz. En çok ben yardımcı oluyorum. Onun gözü kulağı oluyorum" dedi.

Sevdaları engellerinden büyük
Sevdaları engellerinden büyük
Sevdaları engellerinden büyük
Sevdaları engellerinden büyük

Yıldızeli, Kümbet, Sivas, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sevdaları engellerinden büyük - Son Dakika


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