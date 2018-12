Sevdamız Samsun Platformu "Mikro Milliyetçiliğe" Karşı

SAMSUN (İHA) – Sevdamız Samsun Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Seven, amaçlarının Samsun'u her açıdan daha ileri bir seviyeye taşımak olduğunu belirerek, mikro milliyetçiliğe karşı olduklarını söyledi.

SAMSUN (İHA) – Sevdamız Samsun Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Seven, amaçlarının Samsun'u her açıdan daha ileri bir seviyeye taşımak olduğunu belirerek, mikro milliyetçiliğe karşı olduklarını söyledi.



Samsunlu genç iş adamları tarafından kısa süre önce oluşturulan Sevdamız Samsun Platformu'nun üyeleri, ilk basın toplantısını gerçekleştirdiler. Platform hakkında bilgiler veren Platform Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Seven, kendisini Samsunlu hisseden herkesi Samsunlu olarak kabul ettiklerini ifade ederek, önemli olanın Samsun'un gelişmesine katkı sağlamak olduğunu belirtti. Samsun'da yaşayan herkesin Samsun'un gelişmesi için çalışması gerektiğini vurgulayan Seven, "Bizler Samsun'da yaşayan daha çok gençlerin bir araya gelmiş olduğu Sevdamız Samsun Platformu'nu kurduk. Ana amacımız gelecekte daha iyi bir Samsun'un olması için mücadele etmektir. Samsun'u daha güzel bir konuma getirmek için çaba sarf edeceğiz. Hepimiz Samsun'a değer veren insanlarız. Kültürel, sosyal ve ekonomik alanda Samsun'u bulunduğu yerden daha ileriye taşımak için çaba sarf edeceğiz. Platformumuzda Samsun sevdalılarını bir araya getirmeyi amaçladık. Biz burada Samsunlu kelimesini kullanırken, insanlar buradan bir şeyler çıkartmasınlar. Biz insanları ayrıştırmıyoruz, bölmüyoruz. Bu şehirde yaşayan, başka şehirlerden gelmiş, ataları başka şehirlerden gelmiş veya yeni gelen Samsun'da yaşayan vatandaşlardan, Samsun'da kazanan, Samsun'da geçimini sağlayan, kendisini Samsunlu hisseden herkesi Samsunlu olarak nitelendiriyoruz. Son yıllarda Samsun'daki değişimler insanları ayrıştırdı, memleket ayrımına gidildi. Etnik kimlik ayrımına girildi. Biz bu topraklarda, bu şehirde yaşıyorsak eğer, bu şehirde yaşayan herkesin Samsun'a sahip çıkması lazım. Kimsenin bu şehirde etnik milliyetçilik yapma hakkı yoktur. Önemli olan Samsun'un gelişmesi ve kalkınmasıdır. Mikro milliyetçiliğin bir kenara bırakılarak, Samsun için ortak bir çalışma yapılması gerekiyor" dedi.



19 Mayıs 1919'un 100. yılında çeşitli etkinlikler yaparak Samsun'un tanınırlığına katkı vermek istediklerinin altını çizen Seven, şunları söyledi:



"2019 yılında 19 Mayıs 1919'un 100. yılı Samsun'da çeşitli etkinlikler ile kutlanacak. Samsun'da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde güzel etkinlikler de yapılacak. Bizler de bu etkinliklerde Samsun Tanıtım Günleri etkinliğinin de yer alabileceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda projelerimiz var. Samsun'a etkinliklere gelecek şehir dışından vatandaşlara da Samsun'un tanıtılması açısından bu etkinliklerin önemli olduğunu düşünüyorum. Amacımız Samsun'un bilinirliğini arttırıp, yerli ve yabancı turistleri Samsun'a çekmektir." - SAMSUN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Herkes Bu Kuzuların Peşinde! Almak İçin 6 Ay Öncesinden Kapora Veriyorlar

İş Yerini Kapatıp Hobi Olarak Uğraşmaya Başladığı Seracılığı Meslek Haline Getiren Kadın Girişimci, Kazancını İkiye Katladı

Hayvanlara Yem Götürürken Kurtla Karşılaşan Vatandaş O Anları Cep Telefonuna Kaydetti

Patronun Bu Kurnazlığına Dikkat! Firma İsim Değiştirdi, Çalışanlar Tazminatlarını Alamadı