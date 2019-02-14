"Sevdası Millet Olanın Markası Cumhur İttifakıdır"

AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan ve yönetimini ziyaret etti. Oda binasında gerçekleşen programa İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan da eşlik etti. Buluşmada değerlendirmelerde bulunan AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "Sevdası millet olanın bu ülkedeki markası cumhur ittifakıdır" dedi.

"İŞBİRLİĞİMİZ DEVAM EDECEK"

AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "Özellikle belediye ve odaların uyum içerisinde çalışmaları hem odanın üyelerinin sorunlarına, hem de şehrin sorunlarına çare bulunması açısından çok kıymetli. Bizler Cumhur ittifakı olarak millet sevdası ve hizmet davası diyerek bu yola çıktık. Sevdası millet olanın bu ülkedeki markası cumhur ittifakıdır. Ziraat Odası ile milletvekilliği dönemimde birçok çalışmalar içerisinde oldum. İnşallah Belediye başkanlığı dönemimizde de bu işbirliğini devam ettireceğim. Büyükşehir belediyemizle beraber İzmit'i gelecek vizyonuna taşıyacağız" ifadelerini kullandı.