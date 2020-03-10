SEVDER'den İdlib ve tüm şehitlere Mevlid-i Şerif - Son Dakika
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SEVDER'den İdlib ve tüm şehitlere Mevlid-i Şerif

7 saat önce

Eskişehir Sevinçle Elele Yardımlaşma Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği (SEVDER) İdlib başta olmak üzere tüm şehitlerin ruhlarına Mevlid-i Şerif okuttu.

SEVDER'den İdlib ve tüm şehitlere Mevlid-i Şerif, System.String[]

Eskişehir Sevinçle Elele Yardımlaşma Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği (SEVDER) İdlib başta olmak üzere tüm şehitlerin ruhlarına Mevlid-i Şerif okuttu.


SEVDER Başkanı Seviç Kadak, "İdlib şehitlerine ve tüm şehitlerimizin ruhlarına ulaşması için Mevlid-i Şerif okuttuk. Eskişehir'li hayırsever dostlarımızın katkılarıyla, İdlib'de şehit olan askerlerimiz ve tüm şehitlerimizin ruhlarına hediye ettiğimiz 'Mevlid-i Şerif'imizi Allah kabul etsin. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun" dedi.


Mevlidin ardından bütün katılımcılar şehitler için dualar etti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Elele, İdlib, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:05 Kaynak: İHA
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