SEVDER yöneticileri Başkan Kazım Kurt'u ziyaret etti

Sevinçle Elele Yardımlaşma, Dayanışma, Eğitim ve Kültür Derneği (SEVDER) yöneticileri Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.



Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, SEVDER Başkanı Sevinç Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. SEVDER Başkanı Bozkurt, Başkan Kurt'a dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kısa sürede birçok projeye imza attıklarını belirten Dernek Başkanı Sevinç Bozkurt, derneğin sadece erzak değil, giyim, ikinci el eşya, temel ihtiyaçlar ve çocuk bezine kadar pek çok ürünü muhtaç ailelerle buluşturduğunu söyledi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, ihtiyaç sahiplerine yardım konusunda Odunpazarı Belediyesi'nin çok hassas olduğunu kaydetti. Odunpazarı Belediyesi'nin ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, SEVDER'in de her zaman destekçisi olacaklarını ifade etti. - ESKİŞEHİR