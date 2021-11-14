Sevdiği kız tarafından reddedildi! Marketin ortasında kendini vurdu - Son Dakika

Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi üzerinde E.K. isimli şahıs, konuşmak için sevdiği kızın çalıştığı zincir markete geldi. İddiaya göre, Konuşma talebi reddedilen E.K., belinden çıkardığı silahı karın bölgesine doğrultarak ateş etti.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

E.K. kanlar içinde yere yığılırken, genç kadın ise neye uğradığını şaşırdı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri E.K.'yi ilk müdahalelerin ardından hastaneye götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.