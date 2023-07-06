Sevdiği kızla gördüğü genci silahla ağır yaraladı - Son Dakika
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Sevdiği kızla gördüğü genci silahla ağır yaraladı

06.07.2023 11:00

Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahıs, sevdiği kızla gördüğü genci silahla ağır yaraladı. Olayda, Fahrettin Gürkan Gündoğdu'nun göğsüne isabet eden kurşun sonucu ağır yaralandı. Yaralı şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan saldırgan ise polis tarafından yakalandı. İki şahsın aynı kızı sevdiği belirlenirken, soruşturma devam ediyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahıs, sevdiği kızla gördüğü genci silahla ağır yaraladı. Yaralı genç hastaneye sevk edilirken, kaçan saldırgan polis tarafından yakalandı.

KURŞUN GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

Olay, Fatih Mahallesi Büyük Park önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahrettin Gürkan Gündoğdu kız arkadaşıyla Büyükpark'tan çıkarken Yavuz U.ile karşılaştı. Aynı kızı sevdiği iddia edilen Yavuz U., Gündoğdu'ya silahla 2 el ateş etti. Kurşunlardan biri Fahrettin Gürkan Gündoğdu'nun göğsüne isabet etti.

Sevdiği kızla gördüğü genci silahla ağır yaraladı

AYNI KIZI SEVİYORLARMIŞ

Ağır yaralanan Gündoğdu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olay sonrası kaçan Yavuz U., polis tarafından Ozan Mahallesi'nde yakalandı. İki şahsın aynı kızı sevdiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sevdiği kızla gördüğü genci silahla ağır yaraladı
Kaynak: İHA
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Gündoğdu, Samsun, Fatih, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sevdiği kızla gördüğü genci silahla ağır yaraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevdiği kızla gördüğü genci silahla ağır yaraladı - Son Dakika
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