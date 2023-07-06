Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahıs, sevdiği kızla gördüğü genci silahla ağır yaraladı. Yaralı genç hastaneye sevk edilirken, kaçan saldırgan polis tarafından yakalandı.

KURŞUN GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

Olay, Fatih Mahallesi Büyük Park önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahrettin Gürkan Gündoğdu kız arkadaşıyla Büyükpark'tan çıkarken Yavuz U.ile karşılaştı. Aynı kızı sevdiği iddia edilen Yavuz U., Gündoğdu'ya silahla 2 el ateş etti. Kurşunlardan biri Fahrettin Gürkan Gündoğdu'nun göğsüne isabet etti.

AYNI KIZI SEVİYORLARMIŞ

Ağır yaralanan Gündoğdu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olay sonrası kaçan Yavuz U., polis tarafından Ozan Mahallesi'nde yakalandı. İki şahsın aynı kızı sevdiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.