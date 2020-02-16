'Sevdiğine Koş' yarışmasına İzmir'de büyük ilgi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 'Sevdiğine Koş' yarışmasına İzmir'de büyük ilgi - Son Dakika

'Sevdiğine Koş' yarışmasına İzmir'de büyük ilgi

7 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün Sevgililer Günü'ne özel düzenlediği koşuya bu yıl da ilgi büyük oldu.

'Sevdiğine Koş' yarışmasına İzmir'de büyük ilgi, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün Sevgililer Günü'ne özel düzenlediği koşuya bu yıl da ilgi büyük oldu. Çiftler yarışa farklı noktalarda başladı, ortak noktada buluşarak bitiş çizgisini el ele geçti. Etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün düzenlediği ve "Sevdiğine Koş" adını verdiği yol koşusuna büyük ilgi gösterildi. Her yaştan İzmirlinin ilgi odağı olan yarış için yüzlerce İzmirli, kayıt işlemini gerçekleştirirdi. Sevgililer Günü'nden iki gün sonra bugün düzenlenen koşu, iki farklı noktadan saat 13.00'te karşılıklı olarak başladı. Konak Vapur İskelesi ve Üçkuyular Vapur İskelesi önünden koşuya başlayan çiftler, Mithatpaşa Üst Geçidi'nde buluşup el ele verip parkuru bu şekilde tamamladı. 12 Nisan'daki Maraton İzmir'in ısınma turu olarak da nitelendirilen koşuya, sadece sevgililer değil birbirini seven herkes katıldı. Koşuya, Üçkuyular'dan başlayanlar 3,5 km, Konak'tan başlayanlar ise 2,5 kilometre mesafe kat etti. Koşu bitiminde birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı.


Bebekleriyle koştular


Koşuya bebekleriyle birlikte bebek arabasıyla katılan Tuğba ve Onur Doğru çifti, "İki sevgilimle birden koştum ben bugün. Biri oğlum Atlas, biri eşim Onur. Biz daha önce Avrasya Maratonu'na da katıldık beraber. Bu üçüncü koşumuz oluyor oğlumuzla beraber. Çok keyifli oldu. Heyecanla İzmir Maratonu'nu bekliyoruz. Maratonu bekliyoruz ailecek. Daha önce koştuğumuz için çok büyük bir değişiklik olmadı" diye konuştu.


Bitiş çizgisini el ele geçtiler


Koşuyu el ele tamamlayan çiftler, etkinlik hakkında yaptıkları açıklamada, "Harika bir koşuydu. Hava çok güzel. Eşimle koşmak harikaydı, ona bir daha kavuşmak daha da harikaydı. Beraber koşmak çok güzel. Teşekkür ederim" sözlerine yer verdi.


İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün Sevgililer Günü'ne özel düzenlediği koşunun ardından DJ eşliğinde müzik ile çiftler eğlendi. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sevgililer Günü, Konak, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:52 Kaynak: İHA
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