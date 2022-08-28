En sevdiğiniz yiyecekleri çok az yağ ile veya hiç yağ olmadan, sıcak havayla kızartmanıza olanak tanıyan Philips Airfryer XXL Fritöz inceleme videosu ile sizlerleyiz.

Philips Airfryer XXL Fritöz inceleme!

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Philips Airfryer XXL, yeni Fat Removal teknolojisi ile yiyeceklerin fazla yağdan arınmasını sağlayarak kendiniz ve aileniz için kızartma yapmanın en sağlıklı yolunu sunuyor. Anında ısı ve Rapid Airflow teknolojisi ile fırından 1,5 kat daha hızlı pişiriyor.

Rapid Air teknolojisi, 7 kat daha hızlı hava akışı sağlayarak çıtır yiyecekler hazırlmanızı sağlıyor. Sıcak tutma modu ile uzun süreli yemeklerde yiyeceğinizi 30 dakikaya kadar ideal sıcaklıkta tutuyor.

Çıkarılabilir, yapışmaz süzgeç parçasına sahip Airfryer, QuickClean sepeti sayesinde hızlı ve kolay bir biçimde temizlenebilir. Ayrıca yapışmaz kaplamalı sepet ve çıkarılabilir çekmece, bulaşık makinesinde yıkanabilme rahatlığı sunar.

Tam boy kapasitesi sayesinde büyük ve lezzetli yemekleri daha kolay pişirebilirsiniz. Bütün bir tavuk, 1,4 kg'ye kadar kızartma pişirebiliyor. Büyük 7,3 L kapasiteli tavayla altı porsiyona kadar servis edebilirsiniz.

Çok az yağ kullanarak veya hiç yağ eklemeden pişirmek için sıcak havayı kullanan cihaz; böylece %90'a kadar daha az yağ ile kızartma işlemi gerçekleştirebiliyor. Kızartma, fırınlama, ızgara, fırında kızartma gibi yöntemlerle yemek pişirebilir, hatta pişmiş yemekleri ısıtabilirsiniz.

Quick Control düğmesi ile dondurulmuş patates, et, balık, bütün tavuk ve tavuk butlarının bir düğmeye basarak önceden ayarlanmış pişirme programı ile dijital ekran üzerinden pişirebiliyor. Philips'in NutriU uygulamasında Airfryer'a özel 350'den fazla yemek tarifi bulunuyor ve her zaman güncel tariflerle sizlere yeni lezzetler sunuyor.

Philips Airfryer XXL Fritöz teknik özellikleri

Güç: 2225 W

Sepet kapasitesi: 1,4 kg

Sepet kapasitesi: 0,8 kg kızartma

Fat Removal teknolojisi

Anında açılır/ön ısıtma gerekmez

Arayüz: Dijital LED ekran

Sıcak tutma düğmesi

Ön ayar düğmesi

Programlar: 5 ön ayar

Sıcaklık ayar düğmesi: 40 – 200°C

Ürün ağırlığı: 7,99 kg