Sevdiklerinden haber almak için tepelere çıkıyorlar

Ağrı'da, GSM şebekelerinin çekmediği köylerde yaşayan gençler, bir yandan büyüklerinin mesajlarını telefonla yakınlarına iletmek diğer yandan nişanlı ya da arkadaşlarını aramak için hemen hemen her gün dağlara, tepelere tırmanıyor.

Taşlıçay ilçesine 12 kilometre uzaklıkta sarp dağlar arasındaki vadide bulunan Tanrıverdi köyüne bağlı 3 hane ve 30 nüfuslu Kürekli mezrasında yaşayan vatandaşlar, GSM şebekelerinin çekmemesi nedeniyle sevdikleriyle konuşmakta güçlük çekiyor.

Bölgede tanınan kanaat önderi Şeyh Mustafa El Arvasi'nin türbesinin bulunduğu mezra, hafta sonları başta olmak üzere her gün çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Etrafı yüksek dağlarla çevrili derin bir vadide, dere kenarında kurulan mezrada, GSM hatlarının çekmemesi nedeniyle yakınlarıyla konuşamayan mezra halkı ve türbeyi ziyarete gelen vatandaşlar, dağa çıkmak zorunda kalıyor.

Zorunlu olmadıkça dağa çıkmayan ve teknolojiden uzak bir hayat süren vatandaşlar, mezraya bir şebeke alıcısının kurulmasını istiyor.

Kent merkezine bağlı Uçarkaya köyünde yaşayan gençler ise yine telefon şebekelerinde yaşanan sorun sebebiyle yakınlarına haber yollamak isteyen ancak yaşlılık sebebiyle dağlara tırmanmakta güçlük çeken büyüklerince, cep telefonları ile akrabalarını haberdar etmek için her gün yüksek tepelere gönderiliyor.

Cep telefonu ile yakınları dağlara ve tepelere tırmanan gençler, bu durumdan pek hoşlanmazken, nişanlısı ile konuşmak isteyenler ise tepeleri adeta mesken tutuyor.

Uçarkaya köyünde, belirli aralıklarla muhtar veya ev telefonu olan köy halkının evine toplanan vatandaşlar, zaman zaman bu yolla sevdiklerine ulaşabiliyor.

"Cep telefonuyla konuşmak için dağlara çıkıyoruz"

Evinde telefon bulunan Uçarkaya köyü muhtarı Cemil Sarıdoğan, AA muhabire yaptığı açıklamada, evindeki telsiz telefon yüzünden köyden çok fazla görüşme talebi gelmesi sebebiyle bazen kendi yakınlarıyla bile görüşemediğini anlattı.

"Köyümüzde 50 hane, 600 nüfus var. Cep telefonuyla konuşmak için 2 kilometre yürüyüp köyün dışındaki dağlara çıkıyoruz." diyen Sarıdoğan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar telefonla konuşmak için bazen bizim evin önünde sıraya giriyor. Yaşlılar telefonla konuşmak için şebekenin çektiği dağlara çıkamıyor. Yaşlılar, öğrenci olan çocukları ve gelinleriyle konuşmak için bizim eve geliyor. Ben köy muhtarıyım şehirde bir şey olduğunda haberim olmuyor. Şehre gittikten sonra öğreniyorum. İhtiyarlar, ihtiyaç olduğunda telefonları gençlere veriyor, gençler de dağa gidip telefonla konuşuyor. Bu köyde gençlerin işi çok zor. Nişanlı olanlar, askere gidenler var ve gerçekten işleri çok zor. Yolumuz, suyumuz ve elektriğimiz her şeyimiz dört dörtlük ancak internet, telefon şebekesi çekmiyor."

"Bu köyde genç olmak çok zor"

Aynı köyün gençlerinden Abdullah Sarıdoğan da 20 yaşında olduğunu belirterek, köyde genç olmanın zorluklarını anlattı.

Özellikle nişanlı olan gençlerin daha çok zorluk yaşadığını ifade eden Sarıdoğan, ellerindeki akıllı telefonların bir işe yaramadığını belirterek, şunları söyledi:

"Akıllı telefonlar işimize yaramadığı için biz akılsız telefon diyoruz. Kontör yüklediğimizde de boşuna gidiyor. Köyde sadece ev telefonları olduğu için muhtarın evinde sıraya giriyoruz. Bir kilometre köyün dışına çıktıktan sonra şebeke ancak çekiyor. Yaşlılar zaten dağlara çıkamıyor, telefonları gençlere veriyorlar. Gençler de şebekenin çektiği yerlere gelerek telefonla konuşuyor. Kışın zaten çok kar olduğu için kimse dışarıya çıkamıyor. Kendim de genç olduğum için gençlerin halinden çok iyi anlıyorum. Gençler nişanlılarıyla telefonda konuşamıyor, yarım saat dağlarda gezerek şebekenin gelmesini bekliyor. Kendim de aynı durumdayım. Bu köyde genç olmak çok ama çok zor."

Köydeki gençlerden Servet Kişi de özellikle kışın telefonla görüşmek için dağlara çıkmakta zorlandıklarını anlatarak, "Kışın kar yüzünden dağlara da çıkamıyoruz. Yaşlılarımıza eşya lazım olduğunda bizi şebekenin çektiği dağlara gönderiyorlar, biz de telefonla konuşup onların siparişlerini istiyoruz. En lüks telefonu alsan bile köyde hiçbir işe yaramıyor. Şebeke çekmediği için mecbur dağlara çıkıyoruz ama nişanlıların işi daha zor. Erkekler yine tepelerde telefonla konuşuyor, peki nişanlı kızlar ne yapacak?" diye konuştu.

Kürekli mezrası sakinlerinden Mehmet Sena Arvasi de mezranın hiçbir yerinde şebekelerin çekmediğini ve haftada bir gün mutlaka dağın zirvesine çıkarak telefonla konuştuklarını söyledi.

"Gençler dağa çıkabiliyor, ama yaşlılar çıkamıyor"

Mehmet Sena Arvasi, aile büyükleri olan Şeyh Mustafa El Arvasi'nin mezradaki türbesine çevre iller başta olmak üzere Türkiye'nin her tarafından ziyaretçilerin geldiğini ancak telefon şebekesi sebebiyle sorun yaşadıklarını aktardı.

Şebekenin çektiği tepenin mezraya uzak olmasından yakınan Arvasi, "Mezrada şebeke hiç çekmiyor ancak dağa çıktığımızda çekiyor. Şebekenin çektiği dağ, köye bayağı uzak. Mezradakiler, şebeke çekmediği için ya aşağı köye gidiyor ya da şu an bulunduğumuz dağa çıkmak zorunda kalıyor. Gençler dağa çıkabiliyor ama yaşlılar çıkamıyor, çıksalar da çok zorluk çekiyorlar. Bu yüzden şebeke sorunumuzun çözülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.