"Sevdiklerine Nefes Ol Karaman" projesinin tanıtımı yapıldı - Son Dakika

"Sevdiklerine Nefes Ol Karaman" projesinin tanıtımı yapıldı

10.12.2020 15:37

Karaman Valiliği tarafından yürütülecek olan "Sevdiklerine Nefes Ol Karaman" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Karaman Valiliği tarafından yürütülecek olan "Sevdiklerine Nefes Ol Karaman" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Piri Reis Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, tüm dünyayı etkisi altına alan bir canavarla mücadele ettiklerini söyledi.

Sokakta ve iş yerlerinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ettiklerini ifade eden Işık, "Ancak virüs artık evlerimizde. Bu savaşı kazanmanın tek yolu siz değerli kadınlarımızdan geçiyor. Kadının gücüne baştan beri inanan birisi olarak virüsle mücadelede siz değerli kadınlarımıza güveniyoruz. Türkiye'de ilk defa yapılan bu projede emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve siz değerli kadınlarımıza teşrifleriniz nedeniyle ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Işık'ın eşi Munise Işık da Kovid-19 ile mücadelede sağlık personeli başta olmak üzere emniyet, jandarma ve diğer kurumların eşgüdümlü olarak çalıştıklarını belirtti.

Alınan tüm tedbirlere karşın virüsün yayılma hızının durdurulamadığının altını çizen Işık, şunları kaydetti:

"Koronavirüsle mücadelede nerede eksik kaldığımızı sorguladığımızda bu mücadelede en etkin görevlerin biz kadınlara düştüğünü düşündük. Devletimiz sokakları, iş yerlerini kontrol edebiliyor ama evleri kim kontrol edecek? Tabii ki evlerin kimi zaman annesi, kimi zaman ablası, kimi zaman kardeşi olan siz değerli hanımefendiler. Biz kadınların ortak özelliği insan neslinin devamı için canımızı ortaya koyma özelliğimiz yani içgüdüsel korumacılık. İşte buradan hareketle bu kadın gücü oluşturuldu. Evdeki annemizi, babamızı, eş ve çocuklarımızı bu salgın hastalıktan en etkin şekilde ancak biz koruyabiliriz."

Karaman Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürü Gülsine Kılınçarslan ve AFAD İl Müdürü Şerife Han da konuşma yaparak proje hakkında bilgi verdi.

Ardından İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan yardımcısı Dr. İnanç İkbal Çolakoğlu, Kovid-19 konusunda sunum yaptı.

Karaman Valiliği, Mehmet Alpaslan, Piri Reis, Karaman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Sevdiklerine Nefes Ol Karaman' projesinin tanıtımı yapıldı - Son Dakika


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