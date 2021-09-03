Sevenler sonunda kavuşacak! Kolpaçino hayranı olan dünya yıldızı Pjanic'e, Şafak Sezer'den ev daveti!

İstanbul'da ticari araç yolcu dolu durağa daldı: Ölü ve yaralılar var

Miralem Pjanic, daha sahaya çıkmadan çok kişinin gönlünü fethetti. Bosna-Hersekli oyuncu, ülkemizde kült bir film haline gelen Kolpaçino'nun repliğiyle taraftarlara seslendi. Siyah-Beyazlı taraftarlar bu videoyla tebessüm etti.

Pjanic, Beşiktaş'a gelmeden önce Şafak Sezer'in yayınlarına Kolpaçino replikleri yazarak ünlü sinema oyuncusuyla samimiyet kurmuştu. Pjanic, Merih Demiral sayesinde Türk kültürüne çok yakınlaştı.

"ŞARTLARI GÖRÜŞELİM"

Şafak Sezer, "İspanya uzaktı, artık olur. Hafta sonu bizim eve gel, şartları konuşalım" ifadelerinin olduğu mesajla Pjanic'e hoş geldin dedi. Pjanic ve Kolpaçino filmi kısa sürede bir fenomene dönüştü.