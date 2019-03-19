Sevenleri Ali İsmail Korkmaz'ı 25'inci Yaş Gününde Andı

16 Mart'ta düzenlenen gecede Hüsnü Arkan ve ALİKEV Müzik Topluluğu sahne aldı.

Ali İsmail Korkmaz'ın "Düşlerindeki Özgür Dünya" için yola çıkan ALİKEV, Ali İsmail'in hayallerini ve umutlarını paylaşan herkesi 16 Mart'ta bir araya getirdi. Hatay Meclis Kültür Merkezi'nde gerçekleşen anma gecesinde Hüsnü Arkan ve ALİKEV Müzik Topluluğu konser verdi.

Ali İsmail'in doğum günü anması kapsamında geçtiğimiz yıl ilk defa düzenlenen Hatay Barış Koşusu, 17 Mart'ta gerçekleşti. Barış için bir araya gelen 1000 kişi, Ali İsmail'in düşleri için 10 kilometre mesafe koştu.

Ali İsmail Korkmaz Vakfı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, bu yıl ikincisi gerçekleşen Hatay Barış Koşusu'nda 10 km'lik parkurun yanı sıra 4 km'lik Halk Koşusu da yer aldı.

Koşunun ardından tüm sevenleri Ali İsmail'i mezarı başında anmak için toplandı.