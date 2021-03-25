Sevenleri Muhsin Yazıcıoğlu'nu unutmuyor - Son Dakika

TUNAHAN AKGÜN/İSMAİL ŞEN - Kahramanmaraş'ta 12 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi, sevenlerince dualarla yad ediliyor.

Seçim çalışmaları kapsamında partisinin Çağlayancerit mitinginin ardından Yozgat'a gitmek üzere bindiği helikopterin 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'taki Keş Dağı'na düşmesi sonucu Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Sivas Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya, pilot Kaya İstektepe ve gazeteci İsmail Güneş hayatını kaybetti.

Halkın gönlünde önemli bir yeri olan Yazıcıoğlu'nu sevenleri dualarla anıyor. Vefatının ardından Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi, başta memleketi Sivas olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde cami, cadde, park ve okul gibi çeşitli yerlerde yaşatılıyor.

Yazıcıoğlu ile geçmişte yolu kesişenlerden Mahmut Yardımcıoğlu, merhum liderin kurduğu partide görev yaparken, avukatlar Selami Ekici ve Kemal Yavuz ise hukuki süreçleri takip ediyor.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, AA muhabirine, Muhsin Yazıcıoğlu ile 1992 yılında tanıştığını söyledi.

Vatanını ve milletini çok seven bir insan olarak öne çıkan Yazıcıoğlu'nun ilkeli duruşuyla birçok kişiye örnek olduğunu anlatan Yardımcıoğlu, merhum Yazıcıoğlu'nu liderliğinin yanı sıra bir ağabey olarak gördüklerini ifade etti.

"Onun kurduğu kurumsal yapının, tüzel kişiliğin şu an genel başkan yardımcılığını yapıyor olmaktan onur duyuyorum." diyen Yardımcıoğlu, 1992 yılında tanıştığı siyasi hareketle 2021 yılında halen aynı yolda yürümenin mutluluğunu yaşadığının altını çizdi.

Yardımcıoğlu, tek arzularının Yazıcıoğlu'nun vefatıyla ilgili sürdürülen hukuki sürecin yürekleri soğutacak şekilde neticelendirilmesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar yüreğimiz soğumadı. Verilen bazı cezaları iyi emareler olaraktan görüyoruz. Zaten açılan davalara baktığımızda en üstten cezalar veriliyor. En üstten cezaların verilmesinin yanında neredeyse hiç indirim oranı uygulanmıyor. Süreçte sümen altı edilen işlere baktığımızda verilen cezalar elbette hoşumuza gidiyor."

Yardımcıoğlu, ana soruşturma kapsamında açılacak davayı beklediklerini sözlerine ekledi.

"Milletin sevgilisi bir insandı"

Yazıcıoğlu'nun ailesinin avukatlarından Selami Ekici de merhum BBP Genel Başkanı Yazıcıoğlu ile 1987'de öğrencilik yıllarında tanıştıklarını söyledi.

Fakülteyi bitirip 1994 yılında memleketi Elazığ'a dönüp serbest avukatlık yapmaya başladığını ancak diyaloglarının hiç kesilmediğini anlatan Ekici, 1999 seçimlerinden önce BBP Elazığ İl Başkanlığı görevine getirildiğini ve Yazıcıoğlu'nun vefatına kadar bu görevi yürüttüğünü dile getirdi.

Yazıcıoğlu'nun vefatının ardından verilen hukuk mücadelesinde şahsı ve diğer avukat arkadaşlarının ciddi çaba sarf ettiğini belirten Ekici, "Bu süreçte gerek hayatlarımızla gerek itibarlarımızla da sınandık ve denendik. Zor bir iş farkındayız ama Yazıcıoğlu bizim sevdiğimiz bir insan ve liderimizdi. Milletin sevgilisi bir insandı, bu açıdan biz bu meşakkatlere severek, gönüllü olarak katıldık diyebilirim." dedi.

Bu davayı sadece "müvekkil işi" olarak değil vatan millet borcu olarak gördüklerine değinen Ekici, şöyle konuştu:

"Muhsin başkanın davası ne ise biz de aynı yolda yürümek istiyoruz. Onun adımlarını takip ederek, onun bastığı ize basarak yürüyoruz. Yazıcıoğlu'nun davasının aydınlatılması demek milletin geleceğine vurulabilecek darbelerin aydınlatılması demektir. Yazıcıoğlu olayının aydınlatılması demek Türkiye'de artık karanlık oyunların oynanmayacağı, bu derin yapıların tasfiye edileceği, çetelerin tasfiye edileceği manasına gelir. Biz bunun farkındayız belli noktalarda tıkansak bile gerek Yazıcıoğlu'nu seven devletin içindeki kişiler, gerekse milletimizin bu noktada bize büyük destekleri oluyor. Biz bu davayı milletin davası olarak gördüğümüz için o hassasiyetle de yürütüyoruz. İnşallah bir nihayete vardıracağız."

"Yazıcıoğlu birçok yönüyle insanlara örnek oluyordu"

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz da yıllar önce cezaevinden çıktıktan sonra Kahramanmaraş'a gelen Muhsin Yazıcıoğlu ile o dönem tanıştığını anlattı.

BBP'nin 10 yıl Kahramanmaraş İl Başkanlığını yaptığını belirten Yavuz, Yazıcıoğlu'nun vefatına kadar parti içerisinde çeşitli görevlerde bulunduğunu söyledi.

Yazıcıoğlu'nun Türkiye'deki önemli siyaset adamlarından biri olduğuna değinen Yavuz, "Yazıcıoğlu birçok yönüyle insanlara örnek oluyordu." dedi.

Yavuz, Yazıcıoğlu'nun vefatının ardından dava süreçlerinin titizlikle takip edildiğini ve arkadaşlarıyla olayın aydınlatılması amacıyla ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydetti.

Suçluların hukuk çerçevesinde cezalandırılmasını talep ettiklerini belirten Yavuz, şunları söyledi:

"Biz suçluların yargı önüne çıkartılmasını istiyoruz. Olayların bütün maddi gerçekliği ile ortaya çıkartılıp Türk yargısının önünde onların vereceği kararla cezalandırılmalarını istiyoruz. Bunun dışında bir beklentimiz yok. Bizim bu zamana kadar hukukun dışında bir eylemimiz olmadı. Biz hukukun içerisinde kalarak bütün suçluları, eylemi gerçekleştiren ve sonrasında yardım edenlerin, öncesinde planlayanların, karar verenlerin, karar verenlere emir verenlerin arkasındaki odaklarıyla ortaya çıkartılarak cezalandırılmasını istiyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu suikastı aydınlatıldığı takdirde bundan sonra insanların keyfi bir şekilde bu şekilde suikastlerle insanları susturma yolunu benimseyemeyeceklerini, bunun yanlış bir yöntem olacağı ve dolayısıyla demokrasimizin de daha sağlıklı işleyeceği inanç ve kanaatindeyim."