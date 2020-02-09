Sevenleri, spor adamı Nur Gencer'i anlattı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve birçok kulüpte üst düzey görev yapan spor adamı Nur Gencer'i sevenleri anlattı.

Bir dönem TBF'de genel koordinatörlük ve genel sekreterlik görevlerini yürüten Gencer, Türk basketbolunun önemli kulüplerinde de idareci olarak hizmet verdi. Ayrıca FIBA Teknik Komiseri ve FIBA Uluslararası Organizasyon Komitesi Üyesi olarak da görev yapan Gencer'in iki gün önce Bodrum'daki evinde kalp yetmezliğinden hayatını kaybetmesi, spor camiasını üzdü.

Eski milli basketbolcu Efe Aydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor camiasına başsağlığı diledi.

Gencer'in çok önemli bir spor adamı olduğuna vurgulayan Aydan, "İdareci olarak tüm basketbolcularda emeği var. Voleybolcularda da çok büyük emeği var. Gerçekten insan kötü oluyor. Nur ağabeyin hasta olduğunu hepimiz biliyorduk fakat yine de birtakım şeyleri konduramıyorduk. Vefat gerçek. O an gelene kadar hep bir ümitle yaşıyorsunuz. Onu kaybettikten sonra içimiz cız etti. Çok üzgünüz." diye konuştu.

Hüseyin Beşok: "Çok önemli bir insandı"

TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok da Gencer'in Türk basketbolu için çok önemli işler yaptığını söyledi.

Kendisi için çok önemli bir yere sahip olan Gencer'in ölüm haberiyle sarsıldıklarını anlatan Beşok, "Hem benim hem de ağabeyim için çok önemli bir insandı. Yıllarca bizim aile büyüğümüzdü, benim rahmetli babamla da çok iyi dosttu." dedi.

Eski milli basketbolcu Ali Kurt ise Nur Gencer ile tanışıklığının çok uzun yıllar öncesine dayandığını bildirdi.

Dostluklarının ömür boyu devam ettiğini aktaran Kurt, "Hayatımı yönlendirmesi benim için çok önemliydi. Hayatını yönlendirdiği yüzlerce kişiden sadece biriyim. Çok önemli bir insandı. Allah rahmet eylesin." ifadesini kullandı.

Eski spor spikeri Bülent Karpat ise çok değerli bir spor adamını kaybettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Basketbol ve voleybol sporuna büyük katkıları olan, projeler üreten ve çağdaş hale gelmesi için büyük çaba sarf eden Nur Gencer kardeşimiz, uzun süredir tedavi oluyordu. Yenilmez bir insandı ama bir tek buna yenildi. Yolu nurlar içinde olsun, kendisi de nur gibi bir insandı zaten."