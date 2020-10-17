Sevenleriyle buluştu

Sahnede albümünde yer alan şarkıların yanı sıra Sezen Aksu, Nilüfer gibi usta sanatçıların unutulmaz eserlerine de yer veren Tuğba Ünal, yerli ve yabancı turistlerden oluşan misafirlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

Geçtiğimiz ay, büyük ilgi gören 'Kalbince' albümünü CD formatında çıkaran Ünal, sevenleriyle yeni albüm müjdesi de verdi.