Son Dakika Haberleri: Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali'nde uçurtmalar havalandı
Son Dakika Güncel Haber

Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali'nde uçurtmalar havalandı

36 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bu yıl 21. düzenlenen festival kapsamında tandem uçuşu ve uçurtma şenliği etkinlikleri düzenlendi.

Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali'nde uçurtmalar havalandı, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bu yıl 21. düzenlenen festival kapsamında tandem uçuşu ve uçurtma şenliği etkinlikleri düzenlendi.

21. Uluslararası Sevgi, Barış ve Dostluk Kültür Sanat Festivali kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilüi. Kaymakam İsmail Çorumluoğlu'nun da katkılarıyla festivalde bu yıl ilk kez yamaç paraşütü tandem uçuşu gerçekleştirildi. Radar Tepe'de eşsiz manzara eşliğinde gökyüzü semaları renklendi.

Şenlikler kapsamında düzenlenen uçurtma şenliği, çocuklar için festivalin en eğlenceli kısımlarından biri oldu.

Uluslararası halk danslarının eşliğinde renk renk uçurtmalar gökyüzünde süzüldü. Minikler uçurtma şenliğindi doyasıya eğlendi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:46 Kaynak: İHA
Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri" genelgesi Gerekçeli karar yazıldı! FETÖ, eski savcı Osman Şanal'ı özellikle görevlendirmiş "Kız" dedikleri iki çocukları ultrasonda "erkek" çıktı! Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasından sonra Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken hareket!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 17:23:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali'nde uçurtmalar havalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]