Sevgi Caddesi, modern görünüme kavuşuyor - Son Dakika

Sevgi Caddesi, modern görünüme kavuşuyor

04.11.2020 16:53
Sevgi Caddesi, modern görünüme kavuşuyor, System.String[]

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, alt yapısı tamamlanmak üzere olan Sevgi Caddesi'ndeki alt yapı çalışmalarını yerinde inceledikten sonra cadde esnaflarını ziyaret etti.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, alt yapısı tamamlanmak üzere olan Sevgi Caddesi'ndeki alt yapı çalışmalarını yerinde inceledikten sonra cadde esnaflarını ziyaret etti.

Esnafları ziyaret ederek "Hayırlı ve bereketli kazançlar" dileyen Fatsa Belediye Başkanı Etem Kibar, tek tek gezdiği esnaflarla sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu.

Sevgi Caddesi'ndeki ziyarette, esnafı rahatlatan ve sevindiren çalışmalar hakkında açıklamalar yapan Başkan Kibar, yaklaşık bir aylık süreç içerisinde alt ve üst yapısı ile birlikte Sevgi Caddesi'nin modern bir görünüme kavuşacağını ifade etti.

1980 yılından bugüne 40 yıldır hiç kimsenin cesaret edemediği, Büyükşehir Belediyesi, OSKİ ve Fatsa Belediyesi'nin koordineli ve uyumlu çalışmasıyla alt yapı çalışmasının bitme noktasına geldiğini söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Fatsa'mızın en önemli caddelerinden birisi olan Sevgi Caddemizde 8 aydır hummalı bir çalışma yürütüldü. Sevgi Caddemiz, belki, Ordu il genelinde en maliyetli caddelerden bir tanesi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Hilmi Güler'in talimatlarıyla, OSKİ Genel Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediyemiz, Fatsa Belediyemiz öncülüğünde alt yapısını ve üst yapısını sil baştan yenilediğimiz toplamda 10 milyon TL'ye mal olan alt yapı yatırımı tamamlanma aşamasına geldi. Havalar müsaade ederse, hızlı bir şekilde asfalt çalışmalarına hemen başlayacağız. Sevgi Caddesi ve çevresinde bulunan esnaflarımız, hemşerilerimiz çok sabrettiler. Sabrın meyvesi tatlıdır. Önümüzdeki bir aylık süreçte Sevgi Caddemiz nefes almaya başlayacak ve caddemiz modern bir görünümüne kavuşacak. Allah'ın izniyle, 50 yıl boyunca alt yapı sorunu olmadan bu caddemiz hizmet verecek" dedi. - ORDU

Sevgi Caddesi, modern görünüme kavuşuyor
Sevgi Caddesi, modern görünüme kavuşuyor
Sevgi Caddesi, modern görünüme kavuşuyor
Sevgi Caddesi, modern görünüme kavuşuyor
Sevgi Caddesi, modern görünüme kavuşuyor

İbrahim Etem Kibar, Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sevgi Caddesi, modern görünüme kavuşuyor - Son Dakika


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