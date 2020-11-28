Sevgi Çiçeği Başkent'te koruma altında yetişecek - Son Dakika

Sevgi Çiçeği Başkent'te koruma altında yetişecek

28.11.2020 11:45

- Sevgi Çiçeği Başkent'te koruma altında yetişecek Başkent'in değerlerinin korunması ve yaşatılması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı'nda yetişen ve endemiklerin kraliçesi seçilen "Sevgi Çiçeği"ni tüm dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor.

- Sevgi Çiçeği Başkent'te koruma altında yetişecek

ANKARA - Başkent'in değerlerinin korunması ve yaşatılması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı'nda yetişen ve endemiklerin kraliçesi seçilen "Sevgi Çiçeği"ni tüm dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor. Mogan Park'ta oluşturulan "Sevgi Adası"nda sevgi çiçeği tohum dikimi törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in tarihine, kültürüne, doğasına ve endemik bitkilerine sahip çıkmaya devam ediyor.

Özellikle coğrafi işaretli ürünler konusunda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Ankara'nın eşsiz değerlerinden biri olan ve endemik türler arasında yer alan sevgi çiçeğine de sahip çıktı. Sevgi çiçeği tohumları, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katıldığı bir törenle Gölbaşı Mogan Parkı'nda özel olarak düzenlenen Sevgi Adası'nda toprakla buluşturuldu.

Sevgi Çiçeği Dünyaya tanıtılacak

Azerbaycan ve Türkmenistan Büyükelçiliği temsilcilerinin de yer aldığı sevgi çiçeği tohumu ekimi töreninde konuşan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, sevgi çiçeğinin dünya endemikler kraliçesi seçildiğini açıkladı:

"Ankara'nın değerlerinden biri olan sevgi çiçeği, dünyada uluslararası düzeyde düzenlenen bir organizasyonda endemikler kraliçesi olarak seçildi. Bizim vermediğimiz değeri başkaları veriyor. Gelecek nesillere bu endemik çiçeğin kalmasını istiyoruz. Bu nedenle Gölbaşı Sevgi Adası'nda Ankaralılar gelip sevgi çiçeğini görebilecek ve yakından tanıyabilecekler. Büyükelçilerimizi de sevgi çiçeğini dünyaya tanıtmak ve yaygınlaştırmak için davet ettik. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş da açılış törenimize katılarak bizi onurlandırdı."

Ankara'da sevgi çiçeğinin babası olarak da nitelendirilen Hulusi Gürpınar da nesli tükenmekte olan endemik çiçek hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Köke kadar düşmüş endemik bir bitkidir ve üç bin profesörün vermiş olduğu bir unvana sahiptir. Ankara'nın 33 endemiğinden bir tanesidir. Sadece Gölbaşı'nda yetişiyor. Coğrafi işaretli bitkiler arasına girmiştir. Gölbaşı büyüdükçe çiçek yok olma tehlikesiyle karşılaştı. Bu yüzden ben de neslini korumak amacıyla yeniden bahçemde ekmeye başladım. Gen merkezi kurana kadar da buna devam ettik. Büyükşehir Belediyesinin bu çiçeğe sahip çıkmasıyla da dünyaya yayılmasının önü açılacak. Sevginin sembolü olarak tanınması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

Sevgi Çiçeği Başkent'te koruma altında yetişecek
Sevgi Çiçeği Başkent'te koruma altında yetişecek
Sevgi Çiçeği Başkent'te koruma altında yetişecek
Sevgi Çiçeği Başkent'te koruma altında yetişecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sevgi Çiçeği, Endemik, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sevgi Çiçeği Başkent'te koruma altında yetişecek - Son Dakika


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