"Sevgi Daima İliklerimde" projesiyle kan bağışladılar - Son Dakika

"Sevgi Daima İliklerimde" projesiyle kan bağışladılar

29.04.2021 11:46

Zonguldak Önder İmam Hatipliler Derneği ile ortaklaşa kan bağışı programı gerçekleştirildi.

Zonguldak Önder İmam Hatipliler Derneği ile ortaklaşa kan bağışı programı gerçekleştirildi.

Covid-19 salgını nedeniyle kan stoklarının kritik seviyenin altına düşmesinden dolayı Kızılay ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği iş birliğiyle iftar sonrası kan bağışında bulunuldu. Prof. Dr. İlhan Varank Kız İmam Hatip Lisesi ile Zonguldak Önder İmam Hatipliler Derneği işbirliğinde bir araya gelen öğretmenler, veliler ve dernek üyeleri Kızılay'ın Covid 19 salgını nedeniyle tükenen kan stoklarına destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu. "Sevgin Daima İliklerimde" e twining projesi kurucusu Çiğdem Aydın ve okulun Kızılay kulübü öğretmeni Şadiye Cırık tarafından organize edilen kan bağışı kampanyasına 57 gönüllü katılım sağlandı.

"Sevgin Daima İliklerimde" e Twinning projesi kapsamında #iyilikkanımızdavar sloganıyla gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına katılım gösteren veya mazeretlerinden ötürü bağışta bulunamayan herkese teşekkür eden Okul Müdürü Adnan Karakurluk, okulu öğretmenleri, velileri ile Önder Yönetimi ve üyelerini duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ettiğini belirterek "Her Ramazan ayında kan ihtiyacına gereksinim duyulmaktaydı,fakat bu yıl da geçen sene olduğu gibi Covid-19 nedeniyle daha çok kana ihtiyaç devam etmekteydi. Bu amaçla geçen Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da kana ihtiyaç duyanların yanlarında olmak için onlara can olabilmek amacıyla kan bağışında bulunduk.Bu vesileyle 2. cisini düzenlediğimiz kan bağışı kampanyamızda emek veren değerli öğretmenlerim Şadiye Cırık ve Çiğdem Aydın'a Kızılay kulübümüze,bizimle işbirliği yaparak kampanyamıza destek veren Zonguldak Önder İmam Hatipliler Derneğimize bize bu olanağı sunan Kızılay'a şahsım ve okulumun adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Zonguldak Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Zekeriya Uçar ise, kan bağışına ilgiden duyduğu memnuniyet dile getirerek "Pandemi kurallarına riayet ederek kan bağışında bulunduk.Oldukça iyi bir katılım oldu.Katkı veren herkese Önder İmam Hatipliler Derneği adına çok teşekkür ederim" dedi. - ZONGULDAK

Sevgi Daima İliklerimde projesiyle kan bağışladılar
Sevgi Daima İliklerimde projesiyle kan bağışladılar

Koronavirüs, Kan Bağışı, Zonguldak, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Sevgi Daima İliklerimde' projesiyle kan bağışladılar - Son Dakika


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