Son Dakika Haberleri: Sevgi Dolu Sergi

Sevgi Dolu Sergi

26 dakika önce

Buca Belediyesi'nin Çamlıkule Semt Evi kursiyerleri, dönem sonunda muhteşem bir sergiye imza attı.

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Sevgi temasıyla düzenlenen sergide, kursiyerlerin makine nakışından hazır giyime, el nakışından, resim, ahşap boyama ve yüzey süslemeye kadar birbirinden değerli el emekleri görücüye çıktı. Bucalıların büyük ilgi gösterdiği sergide yer alan ürünler göz kamaştırdı.

Buca Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile ilçede yaşayan kadınların üretime katılmalarını sağlamak için düzenlenen kurslar, vatandaşların akınına uğradı. Semt evlerinde kurs saatlerini dört gözle bekleyen kadınlar, katıldıkları kurslarda boş zamanlarını değerlendirirken hünerlerini sergileme şansı buldu.

Çamlıkule Semt Evi'ndeki kurslara katılan birbirinden maharetli kadın da, kuaför ve cilt bakımı, makine nakışı, el nakışı, resim, ahşap boyama ve yüzey süsleme, hazır giyim ve dikiş kurslarında üretkenliklerini ortaya koydu. Kursiyerler, dönem sonunda el emeği ürünlerini sevgi temalı sergiyle Bucalıların beğenisine sundu. Hobi, beceri ve meslek kursiyerlerinin el emeği ürünleri, iki gün boyunca açık kalan sergide büyük beğeni topladı.Kursiyerler, "Bu kurslar sayesinde artık dört duvar arasında sıkışıp kalmıyoruz. Hem üretime katılıyor, hem de keyifli zaman geçirme şansı buluyoruz. Bize destek veren, bu imkânları sunan herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:24 Kaynak: Bültenler

Buca Belediyesi, Güncel
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