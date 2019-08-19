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Sevgi engel tanımadı

30 dakika önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki özel bir bakım merkezinde kalan bedensel engelli Tülay Balaban ile görme engelli İlker Yücel evlendi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki özel bir bakım merkezinde kalan bedensel engelli Tülay Balaban ile görme engelli İlker Yücel evlendi.
Çerkezköy Özel Trakya Bakım Merkezi'nde yaklaşık 4 aydır hizmet alan Tülay Balaban (44) ile İlker Yücel (45), 2 aylık arkadaşlıklarının ardından evlilik kararı aldı.
Balaban ve Yücel bakım merkezinde düzenlenen törenle evlendi.
Çiftin nikah şahitliklerini Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Enver Demirel ile Özel Trakya Bakım Merkezi Genel Müdürü Selami Tarak yaptı.
Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel arkadaşlıklarını evlilikle taçlandırdıklarını belirterek, "Görme engelliyim ama ondaki temizliği, güzelliği hissettim ve hafta sonu evlenme teklifinde bulundum." dedi.
Balaban ise kendisini çok huzurlu hissettiğini belirterek, "Evleniyoruz, mutluyuz, huzurluyuz. Bundan daha iyisi can sağlığı." diye konuştu.
Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şube Başkanı Gülnür Kocaçınar da çifte mutluluklar dileyerek, "İnşallah bundan sonra da böyle güzel etkinliklerde bir araya geliriz. İlker kardeşim ile tesadüfen yollarımız kesişti. Bugün burada erkek tarafıyız. Kardeşlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum." ifadesini kullandı.
Nikahın ardından düğün töreni yapıldı.
Çerkezköy, Tekirdağ, Balaban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:35 Kaynak: AA
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