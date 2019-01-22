Son Dakika Haberleri: Sevgi Evi Market" Her Ay Binlerce Kişinin Yüzünü Güldürüyor

Sevgi Evi Market" Her Ay Binlerce Kişinin Yüzünü Güldürüyor

59 dakika önce

Büyükçekmece Belediyesi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle kurulan "Sevgi Eli Market" hayırsever vatandaşların da desteğiyle binlerce insanın yüzünü güldürüyor.

Sevgi Evi Market
Büyükçekmece Belediyesi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle kurulan "Sevgi Eli Market" hayırsever vatandaşların da desteğiyle binlerce insanın yüzünü güldürüyor.

Sosyal inceleme ve değerlendirmeler sonucunda gerçek ihtiyaç sahiplerine ihtiyaç düzeylerine göre belirlenen limit tutarında verilen "Sevgi Eli Kartı" ile her türlü ihtiyaçlarını ücretsiz olarak alabilen vatandaşlara servis hizmeti de veriliyor. Her ayın belirli gün ve saatlerinde evlerinden servis ile Sevgi Eli Market'e gelen vatandaşlar gıda, tekstil ürünleri, temizlik malzemesi, zücaciyeye ve kırtasiye gibi temel ihtiyaç maddelerini kart limitleri doğrultusunda hiçbir ücret ödemeden alabiliyor. "Sevgi Eli Market" de alışverişini tamamlayan vatandaşlar yine Büyükçekmece Belediyesi'nce ulaşım hizmeti veren servis araçları ile evlerine dönebiliyorlar.

"Sevgi paylaştıkça çoğalıyor"

Büyükçekmece genelinde çığ gibi büyüyen sosyal yardımlaşmaya destek olan tüm vatandaşlara teşekkür eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Ekonomik şartların gittikçe zorlaştığı bu günlerde yardıma muhtaç ailelerimize yardım eli uzatmak ibadettir. Tepecik mahallesinde faaliyet gösteren Sevgi Eli Market sayesinde binlerce ailenin gıda, giysi ve kişisel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sevgi paylaştıkça çoğalıyor. Ne kadar duyarlı olursak o kadar insanı mutlu ederiz" ifadesini kullandı.

Özellikle soğuk kış aylarında yoğun ilgi gören Sevgi Eli Market'ten alışveriş yapan vatandaşlar sağladığı imkanlardan dolayı Başkan Dr. Hasan Akgün'e teşekkür etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:32 Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Güncel
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