Sevgi Evindeki çocuklara ücretsiz tenis kursu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sevgi Evindeki çocuklara ücretsiz tenis kursu - Son Dakika

Sevgi Evindeki çocuklara ücretsiz tenis kursu

7 saat önce

Ordu'da Sevgi Evinde kalan kimsesiz çocuklara ücretsiz tenis kursu veriliyor.

Sevgi Evindeki çocuklara ücretsiz tenis kursu, System.String[]

Ordu'da Sevgi Evinde kalan kimsesiz çocuklara ücretsiz tenis kursu veriliyor.


Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatih Sultan Mehmet Spor Tesisinde özel öğretmenler tarafından verilen eğitimlerle çocuklar hem doyasıya eğleniyor hem de tenis oynamayı öğreniyor. Bu kurslarla birlikte Ordu'da tenis turnuvalarına katılacak öğrencilerin yetiştirilmesi hedefleniyor.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Fatih Sultan Mehmet Spor Tesisinde ücretsiz tenis kursu alan çocukları ziyaret etti. Ziyaret kapsamında konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Fatih Sultan Mehmet Spor Tesisimizi halkımıza açtık. Vatandaşlarımız bu tesisi istediği vakit gelerek gönüllerince kullanabilecek. Burada sevgi evinde kalan kimsesiz çocuklarımıza da ücretsiz tenis kursu veriyoruz. Çocuklarımızdan yeni yıldızlar çıkartmak istiyoruz. Çocuklarımız geleceğimizin pırlantaları. Onlara satranç da dağıttık. Hem bedenen hem de beyin olarak güçlü olmalarını istiyoruz. Onlarla birlikte tenis de oynadık. Hepsi gayet başarılı. İyi bir nesil yetişiyor. Ordu'muz yıldız, yıldızımızı daha da yükselteceğiz" dedi. - ORDU

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:50 Kaynak: İHA
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