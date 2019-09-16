Son Dakika Haberleri: Sevgi evinden kaçırılan çocuk, yine hırsızlıkta yakalandı
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Sevgi evinden kaçırılan çocuk, yine hırsızlıkta yakalandı

1 saat önce

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, cep telefonu dükkanındaki kasadan 1150 TL çalan 10 yaşındaki Y.K., polis ekiplerince güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle yakalandı.

Sevgi evinden kaçırılan çocuk, yine hırsızlıkta yakalandı, System.String[]
KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, cep telefonu dükkanındaki kasadan 1150 TL çalan 10 yaşındaki Y.K., polis ekiplerince güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle yakalandı. Y.K.'nın daha önce de 'hırsızlık' suçuna karıştığı ve bu nedenle sevgi evinde kaldığı, bir süre önce ailesi tarafından kaçırıldığı tespit edildi. Y.K. yeniden sevgi evine gönderildi.
?Olay, 4 gün önce, Çayırova Özgürlük Mahallesi'ndeki telefon bayisinde meydana geldi. İş yeri sahibi dışarı çıktığı sırada, içeri giren çocuk, kasadaki 1150 TL'yi çalıp, kaçtı. Bu sırada dükkanına dönen iş yeri sahibi, kasada paranın olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde hırsızın 10 yaşındaki Y.K. olduğu belirlendi. Y.K. ile ilgili araştırma yapan ekipler, daha önce de 'hırsızlık' suçuna karıştığını, sabıkaları olan çocuğun koruma altına alınarak sevgi evine yerleştirildiğini tespit etti. Y.K.'nın bir süre önce ailesi tarafından sevgi evinden kaçırıldığını öğrenen ekipler, ailenin evine operasyon düzenledi. Baskında yakalanan Y.K. yeniden sevgi evine konuldu.


Çayırova, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:12 Kaynak: DHA
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