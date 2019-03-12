Son Dakika Haberleri: Sevgi Evine "Oyun Odası" Kurma Karşılığında Uzlaştılar

Sevgi Evine "Oyun Odası" Kurma Karşılığında Uzlaştılar

55 dakika önce

Düzce'de bir kişi, yediği yemekten yabancı cisim çıktığı iddiasıyla şikayetçi olduğu kişiyle sevgi evine oyun odası kurulması şartıyla uzlaştı.

Sevgi Evine
Düzce'de bir kişi, yediği yemekten yabancı cisim çıktığı iddiasıyla şikayetçi olduğu kişiyle sevgi evine oyun odası kurulması şartıyla uzlaştı.

Alınan bilgiye göre, müşteki Y.A. öğle yemeğinin içinden yabancı cisim çıkması sonucu, yemek şirketi sahipleri A.C. ve C.B'den şikayetçi oldu.

Kişiler hakkında "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Dosya, cumhuriyet savcısının önerisi ve tarafların kabul etmesi üzerine, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

Uzlaştırmacı Esra Küçük tarafından yapılan görüşmede, A.C. ve C.B'den şikayetçi olan Y.A. sevgi evine yardımda bulunmalarını istedi. Teklifi kabul eden A.C. ve C.B, Fehmi Öney Sevgi Evi'ne oyun odası kurulmasını sağladı.

Odanın kurulması ve oyuncakların yerleştirilmesi sonrası devlet koruması altında bulunan çocuklar odada ilk eğlencelerini yaptı.

Küçük, dosyanın sevgi evine oyun odası yapılması ve barış ile kapatıldığını söyledi.

Yapılan görüşmelerin sevgi evine oyun odası olarak karşılık bulduğunu kaydeden Küçük, "Yaşanan olumsuz bir olay unutulmaz bir hayra vesile oldu. Kişiler, toplumsal barışa örnek olurken devlet eli altında bulunan miniklerin de sevinmesine vesile oldu. Ben uzlaştıkları için taraflara teşekkür ediyorum, toplumun tüm kesimine örnek olur inşallah." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:29 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın Alacaklar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Yerel Seçimlerde Oy Kullanacak Suriyelilerin Seçmen Kağıtları Hazır

Antikapitalist Müslümanlar, Yerel Seçimde Kimi Destekleyeceklerini Açıkladı Bakan Pakdemirli'nin Danışmanı Olduğu Şirketten Patates Alınacak mı?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 15:24:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sevgi Evine "Oyun Odası" Kurma Karşılığında Uzlaştılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]