Son Dakika Haberleri: Sevgi Evleri Çocuklarıyla Sevgi Dolu Kahvaltı

Sevgi Evleri Çocuklarıyla Sevgi Dolu Kahvaltı

55 dakika önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı 'Sevgi Evleri' olarak adlandırılan 12 çocuk evinde kalan çocuklarla kahvaltıda bir araya geldi.

Sevgi Evleri Çocuklarıyla Sevgi Dolu Kahvaltı, System.String[]
Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı 'Sevgi Evleri' olarak adlandırılan 12 çocuk evinde kalan çocuklarla kahvaltıda bir araya geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Anemon Otel'de düzenlenen kahvaltıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan, Manisa merkezde bulunan 12 çocuk evinden yaklaşık 65 çocuk ve kurum personeli katıldı.

Çocuklar ile yakından ilgilenen Vali Deniz ve eşi Olcay Deniz, çocukları tek tek kahvaltı masalarında ziyaret ederek sohbet edip beraber çay içti.

Çocuklara okumanın hem kendi, hem de ülke geleceğine bulunacakları katkı açısından önemini hatırlatan Vali Deniz, çocuklara bol bol kitap okumalarını tavsiye ederek kitap hediye etti.

Çocuklar da Vali Deniz ve eşi Olcay Deniz ile birlikte kahvaltı yapmaktan duydukları memnuniyeti belirterek kendilerine teşekkür etti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:20 Kaynak: İHA

Manisa, Sevgi Evleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Koca, Kendisini Aldatan Eşini Öldürüp Polise, "Hanımı Vurdum" Diye İhbarda Bulundu Son 17 Yılda Vatandaşa Toplam 289 Milyar Lira Yardım Yapıldı

İki Çocuk Annesi Kadının Ölümünün Altından Gönül İlişkisi Çıktı BBC Müzik Kanalı, Cinsel İstismarla Anılan Michael Jackson'ın Şarkılarını Sildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 17:15:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sevgi Evleri Çocuklarıyla Sevgi Dolu Kahvaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]