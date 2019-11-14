Son Dakika Haberleri: Sevgi Evleri'ndeki çocuklar protokol üyeleriyle kıyasıya yarıştı
Son Dakika Güncel Sevgi Evleri'ndeki çocuklar protokol üyeleriyle kıyasıya yarıştı - Son Dakika

Sevgi Evleri'ndeki çocuklar protokol üyeleriyle kıyasıya yarıştı

6 saat önce

Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlikte futbolun keyfini yaşadı.

Sevgi Evleri'ndeki çocuklar protokol üyeleriyle kıyasıya yarıştı, System.String[]

Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlikte futbolun keyfini yaşadı.


Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesinde bulunan statta, Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş'ın vuruşuyla başlayan karşılaşmada, sevgi evlerinde kalan çocukların takımında yer alan protokol, üniversitenin akademisyen kadrosuna karşı mücadele etti. Futbolun keyfini doyasıya yaşayan çocuklar, Vali Şentürk, Rektör Prof. Dr. Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ile aynı takımda oynamanın mutluluğunu yaşadı.


"Spor kaynaşmak için yapılır"


Müsabaka sonrası bir açıklamada bulunan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, sporun kaynaşmak için yapıldığına değinerek, "Üniversitedeki hocalarımızla sevgi evlerindeki gençlerimizle futbol müsabakası gerçekleştiriyoruz. Hem kaynaşıyoruz hem de sahamızın güzelliğinden istifade etmiş oluyoruz. Bundan sonra da ara ara karma maçlar yapacağız. Spor tabii ki kaynaşmak için yapılır, sağlık için yapılır. Bizde bu şekilde gençlerimizle, hocalarımızla bir araya gelerek kaynamış oluyoruz" dedi.


Rektör Prof. Dr. Taş da büyükşehirlerde bu tür organizasyonların zor gerçekleştiğini belirterek, "Bilecik'in önemli avantajlarından biri tüm kamu kurum ve kuruluşları bir arada rahatça koordine olabiliyor. Güzel bir paylaşım gerçekleştiriyoruz. Bugün çocuklarımızın duygularına ve düşüncelerine tercüman olduk" ifadelerine yer verdi.


Renkli görüntülere ve mücadelelere sahne olan karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı. - BİLECİK

Sevgi Evleri, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:35 Kaynak: İHA
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