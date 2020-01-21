Sevgi evlerinde kalan çocuklar Keltepe Kayak Merkezi'nde doyasıya eğlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sevgi evlerinde kalan çocuklar Keltepe Kayak Merkezi'nde doyasıya eğlendi - Son Dakika

Sevgi evlerinde kalan çocuklar Keltepe Kayak Merkezi'nde doyasıya eğlendi

6 saat önce

Karabük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyon ile Güleç Sevgi Evleri'nde kalan 14 öğrenci Keltepe Kayak Merkezi'nde doyasıya eğlendi.

Sevgi evlerinde kalan çocuklar Keltepe Kayak Merkezi'nde doyasıya eğlendi, System.String[]

Karabük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyon ile Güleç Sevgi Evleri'nde kalan 14 öğrenci Keltepe Kayak Merkezi'nde doyasıya eğlendi.


Karabük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker ve Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin eşi Emine Vergili minikleri yalnız bırakmadı. Doyasıya eğlenen 14 minik kartopu oynayıp, kızakla kayarak ilk defa telesiyeje binmenin keyfini yaşadı.


Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, yaptığı açıklamada "Emine hanımla çocuklarımızı ziyaret ettiğimizde bizlere kızağa binmeyi ve kartopu oynamayı istediklerini söylediler, bizimde aklımıza Keltepe geldi. Başkanımızın da destekleriyle güzel bir etkinlik yaptığımızı düşünüyorum, çocuklarımız çok mutlu oldu. Emine Hanımda bugün bizleri yalnız bırakmadı, onunda aramızda olması bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı, İnşallah çocuklarımızı mutlu edebilmişizdir" dedi.


Organizasyonda minikleri yalnız bırakmayan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin eşi Emine Vergili ise "Bende böyle bir organizasyonda yer almaktan gurur duydum. Seher Başkanında ifade ettiği gibi çocuklarımıza isteklerini sormuştuk, onlarda 'Biz kar görmedik' demişlerdi, yalnızca onlar değil bizde görmemiştik, bugün buraya geldik ve çok mutlu olduk, çocuklarımızda çok mutlular" diye konuştu. - KARABÜK

Kayak Merkezi, Rafet Vergili, Sevgi Evleri, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cüneyt Özdemir'den sert tepki: THY'ye atılan en büyük iftiralardan biridir
Zorla sütyen giydiren 'Döner Kardeşler' suç örgütü davasında mahkeme başkanı isyan etti: Seviye yerlerde TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı Küçük kızı zekası kurtardı! Tacizciyi tuzağa düşürdüğü anlar kameraya yansıdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 22:12:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sevgi evlerinde kalan çocuklar Keltepe Kayak Merkezi'nde doyasıya eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]