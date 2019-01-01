Son Dakika Haberleri: Sevgi Evlerinde Kalan Çocuklara Ziyaret

Sevgi Evlerinde Kalan Çocuklara Ziyaret

1 saat önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın eşi Saliha Akın ve protokol üyelerinin eşleri, yeni yıl dolayısıyla Fatma Bacı Sevgi Evlerinde kalan çocuklarla bir araya geldi.

Sevgi Evlerinde Kalan Çocuklara Ziyaret, System.String[]
Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın eşi Saliha Akın ve protokol üyelerinin eşleri, yeni yıl dolayısıyla Fatma Bacı Sevgi Evlerinde kalan çocuklarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'nin eşi Zerrin Bahçeci, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'nın eşi Kadriye Karakaya, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz'ün eşi Kezban Akyüz ve protokol üyelerinin eşleri ile Fatma Bacı Sevgi Evlerini ziyaret etti.

Çocuklara çeşitli hediyeler veren Saliha Akın, kimsesiz çocukları sevindirmenin verdiği mutluluğun tarif edilemeyeceğini belirtti.

Akın, "Devletimizin koruması altındaki çocuklarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek, onları sevindirmek bizleri de mutlu ediyor. Kimsesiz çocukları kendi çocuklarımızdan ayrı tutmuyoruz. Bu duygularla bütün çocuklarımızın yeni yılını kutluyorum. Umuyorum ki yeni yıl çocuklarımız için sağlıklı, mutlu bir yıl olur." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:29 Kaynak: AA

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