Sevgi Evlerinde Kalan Çocuklara Ziyaret

Kırşehir
Valisi İbrahim Akın'ın eşi Saliha Akın ve protokol üyelerinin eşleri, yeni yıl dolayısıyla Fatma Bacı
Sevgi Evlerinde kalan çocuklarla bir araya geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar
Bahçeci'nin eşi Zerrin Bahçeci, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya
'nın eşi Kadriye Karakaya, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz'ün eşi Kezban Akyüz ve protokol üyelerinin eşleri ile Fatma Bacı Sevgi Evlerini ziyaret etti.
Çocuklara çeşitli hediyeler veren Saliha Akın, kimsesiz çocukları sevindirmenin verdiği mutluluğun tarif edilemeyeceğini belirtti.
Akın, "Devletimizin koruması altındaki çocuklarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek, onları sevindirmek bizleri de mutlu ediyor. Kimsesiz çocukları kendi çocuklarımızdan ayrı tutmuyoruz. Bu duygularla bütün çocuklarımızın yeni yılını kutluyorum. Umuyorum ki yeni yıl çocuklarımız için sağlıklı, mutlu bir yıl olur." ifadelerini kullandı.