Son Dakika Haberleri: Sevgi Evlerinde Kalan Çocuklarla Etkinlik Yapıyorlar

Sevgi Evlerinde Kalan Çocuklarla Etkinlik Yapıyorlar

2 saat önce

Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Farkında Ol" projesi ile sevgi evlerinde kalan çocuklarla çeşitli etkinlikler yapıyorlar.

Sevgi Evlerinde Kalan Çocuklarla Etkinlik Yapıyorlar, System.String[]
Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Farkında Ol" projesi ile sevgi evlerinde kalan çocuklarla çeşitli etkinlikler yapıyorlar.

Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden örnek proje. Öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi olan "Farkında Ol" projesi hakkında bilgi veren Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürü Gökmen Güler, projenin amacının; "Sevgi evlerinde kalan anne ve baba sevgisinden mahrum kalmış çocukların yalnızlığını paylaşmak ve o çocuklarla çeşitli etkinlikler yaparak kendilerini ifade etmelerini sağlamak. Ayrıca okulumuzda ki gençlerimize sahip olduklarının farkına varmalarını sağlamaktır" dedi.

Projeyi gönüllü öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile yaptıklarını belirten Güler, "Nisan 2019 tarihine kadar belirli aralıklarla devam edecek olan projede çocukları kendi mekanların da buluşarak yaş düzeylerine göre bireysel ya da gurup çalışmaları yapılarak çocukların fiziksel, zihinsel, psikolojik, sosyal ve dil gelişimlerine uygun yöntem ve tekniklerle drama, kitap okuma ve oyun aktiviteleri gibi çalışmalarla, milli bilinç, manevi değer kazandırarak sağlıklı gelişmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" dedi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:15 Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Erzincan, Güncel
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