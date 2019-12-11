Sevgi Evlerindeki çocuklar diş taramasından geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sevgi Evlerindeki çocuklar diş taramasından geçirildi - Son Dakika

Sevgi Evlerindeki çocuklar diş taramasından geçirildi

7 saat önce

Van Gönül Elçileri Topluluğu, gönüllü diş hekimleriyle birlikte Sevgi Evlerinde kalan çocuklar için ücretsiz ağız ve diş sağlığı taraması yaparak onlara diş macunu ve fırçası hediye etti.

Sevgi Evlerindeki çocuklar diş taramasından geçirildi, System.String[]

Van Gönül Elçileri Topluluğu, gönüllü diş hekimleriyle birlikte Sevgi Evlerinde kalan çocuklar için ücretsiz ağız ve diş sağlığı taraması yaparak onlara diş macunu ve fırçası hediye etti.


Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir'in önayak olduğu çalışmada, aralarında gönüllü iki diş hekiminin de olduğu 10 kişilik Van Gönül Elçileri Topluluğu üyesi, il müdürlüğü bünyesindeki Sevgi Evlerini ziyaret ederek çocuklar için ücretsiz ağız ve diş sağlığı taraması yaptı. Sağlıklı ağız ve diş bakımı için ön bilgilendirmede bulunan hekimler, çocukların düzenli ve sürekli ağız ve diş bakımlarını yapmalarının önemine değinerek program hakkında bilgiler sundu.


Ağız ve diş sağlığı taramasının sonuçları bakım elemanları tarafından not alınırken, ihtiyaç duyulan bakım materyalleri de bakım elemanlarına teslim edildi.


Çalışmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Van Gönül Elçileri Topluluğu Çocuk Hizmetleri Koordinatörü ve Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, "Çocuklarımızın sağlığını her şeyin önünde tutuyor ve bu alanda da çalışmalar yapıyoruz. Bugün de gönül elçilerimizle birlikte devlet koruması altındaki çocuklar için ağız ve diş sağlığı bakımını gerçekleştirip onların hayatlarında farkındalık uyandırmayı amaçlıyoruz. Çalışmamızı koordine eden gönül elçisi liderlerimizden Hüseyin Hakan ve çocuklar için diş macunu ve diş fırçası desteğinde bulunan Tusworld Dershanesine çocuklar ve gönül elçilerimiz adına teşekkür ediyorum. Toplum yararına olan çalışmalara böyle anlamlı destekleri önemsiyor ve önceliyoruz" dedi.


Program, sağlık taramasının ardından diş macunu ve fırçanın hediye edilmesiyle son buldu. - VAN

Gönül Elçileri, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:35 Kaynak: İHA
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