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Sevgi Evlerindeki çocuklar festivale katıldı

36 dakika önce

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Sevgi Evlerinde kalan çocuklar "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi" kapsamında kurulan Van Gönül Elçileri topluluğu üyeleriyle 5. Van Gölü Balığı Festivaline katıldı.

Sevgi Evlerindeki çocuklar festivale katıldı, System.String[]

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Sevgi Evlerinde kalan çocuklar "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi" kapsamında kurulan Van Gönül Elçileri topluluğu üyeleriyle 5. Van Gölü Balığı Festivaline katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edremit Belediyesinin katkıları, Van Gölü Aktivistleri ve Van Ajans Asya Fuarcılık sponsorluğunda düzenlenen 5. Van Gölü Balığı Festivaline katılan gönül elçileri ile çocuklar, fuar alanında kurulan stantları gezdi.

Daha sonra festival kapsamında vatandaşlara ikram edilen inci kefali ile ayran aşı yiyen çocuklar, fotoğraf çekimiyle etkinliği tamamladı.

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, kurum tarafından bakımları üstlenilen çocukların sosyal ve kültürel birikimlerine katkıda bulunmak, yaşadıkları ildeki kültürel çalışmalar hakkında bilgilenmelerini sağlamak amacıyla bu tür ziyaretler düzenlediklerini söyledi.

Çocukların iyi zaman geçirmelerini istediklerini bildiren Eldemir, bu tür etkinliklerin gönül elçilerinin toplum yararına olan çalışmalara duyarlılıklarının geliştirilmesine de katkı sunduğunu aktardı.

Gönül Elçileri, Van Gölü, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:28 Kaynak: AA
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