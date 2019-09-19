Sevgi Hareketi Lüleburgaz'ı güzelleştiriyor

Lüleburgaz Belediyesi ile 39Burda AVM ortaklığında düzenlenen 'Sevgi Hareketi' projesi kapsamında Geçici Hayvan Bakımevi ziyaret edildi.



Lüleburgaz Belediyesi ile 39Burda AVM ortaklığında Temmuz ayından itibaren düzenlenen 'Sevgi Hareketi' projesi kapsamında Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ziyaret edildi.



Proje kapsamında 39Burda AVM tarafından 75 TL ve üzeri alışveriş karşılığında ziyaretçilere hediye edilen dostluk mamaları, etkinliğe katılan Şehit Pilot Üsteğmen İbrahim Gerçek İlkokulu, Durak İlkokulu, Ramazan Yaman İlkokulu, Fehmi Mutlu İlkokulu ve Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri tarafından Geçici Hayvan Bakımevi'nde misafir olan hayvanlara verildi.



Proje kapsamında Temmuz ayından beri toplanan 650 kilogram mama teslim edildi. Hayvanları beslerken hayvanların sevgisini hisseden çocukların yaşadığı heyecan ve mutluluk görülmeye değerdi.



Etkinliğe Lüleburgaz Belediye başkanı Murat Gerenli, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Özgür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, 39Burda AVM Yöneticileri, belediye daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.



Çocuklarla sohbet eden Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, çocuklara hayvan sevgisi, hayvanlara iyi davranmanın gerekliliği, sahiplenme bilinci üzerine sohbet etti. Çocukların sorularına cevaplar da veren Başkan Gerenli, hayvanların insanlar arasında rahatça dolaşabildiği kentlerde iyi insanların yaşadığının anlaşılabileceğini söyledi.



Projeyle ilgili veren 39Burda AVM Pazarlama Yöneticisi Seçil Topaloğlu ise, "Vatandaşlarımızın ve belediyemizin desteğiyle güzel bir projeye imza attık. Kampanyamızı devam ettireceğiz. Sokak hayvanlarına destek olmaya devam edeceğiz. Barınak ziyaretlerimizi daha sık yapmaya çalışacağız. Buradaki hayvanlarımızın durumunu çok beğendim. Gerçekten iyi bakıldıklarını ve sevgiyle yetiştirildiklerini, tedavi edildiklerini görüyorum. Bu projenin kahramanları Trakya halkıdır, ziyaretçilerimizdir. Temmuz ayından itibaren 650 kilogram mama topladık. Yıl sonuna kadar 2-2 buçuk tonu bulmasını bekliyoruz" dedi. - KIRKLARELİ