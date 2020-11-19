'Sevgi izi' dövmesi, kaybolanlara ışık oluyor - Son Dakika

'Sevgi izi' dövmesi, kaybolanlara ışık oluyor

19.11.2020 08:31
'Sevgi izi' dövmesi, kaybolanlara ışık oluyor, System.String[]

ADANA'da dövmeci Mehmet Çağatay Öner (38), Türkiye'de uygulanan 'Sevgi izi' projesinde kent gönüllüsü olarak kaybolma riski olan kişilere bir kodu ücretsiz dövme yaparak olası bir durumda bulunmalarına katkı sunuyor.

ADANA'da dövmeci Mehmet Çağatay Öner (38), Türkiye'de uygulanan 'Sevgi izi' projesinde kent gönüllüsü olarak kaybolma riski olan kişilere bir kodu ücretsiz dövme yaparak olası bir durumda bulunmalarına katkı sunuyor. Dövme yaptıran kişilerin sadece hasta ya da yaşlılardan oluşmadığını belirten Öner, "Son yıllarda özellikle gençler projeye destek olmak için ya da kendilerinin de bir gün kaybolabileceğini düşünerek kodu yaptırıyor. Adana'da yaklaşık 4 bin kişiye bu dövmeden yaptım" dedi.

Türkiye'de geçen yıllarda yaşlı ve Alzheimer gibi hastalıkları olup kaybolma riski olan kişileri bulmak için Sevgi İzi projesi geliştirildi. Bu proje kapsamında ülkedeki birçok kentte gönüllü olan dövmecilerle iletişime geçildi. Dövmecilere başvuran aileler, kendilerine ait iletişim bilgilerini içeren özel kodu, kaybolmasından endişe ettikleri yakınlarının sol bileğinin üzerine işletiyor. Daha sonra bu kişinin kaybolması durumunda onunla karşılaşanlar o kişinin kolundaki Sevgi İzi kodunu görünce polise, jandarmaya ya da en yakındaki ilgili birime başvurarak bilgi veriyor. Güvenlik güçleri ise kodunu fark ettiklerinde Sevgi İzi projesinin internet sitesi üzerinden kodu girerek kişinin iletişim ve aile bilgilerine ulaşıyor. Bu şekilde kaybolan kişi ailesine kısa sürede teslim ediliyor. Adana gönüllüsü olarak elinden geldiğince projeye destek vermeye çalıştığını kaydeden dövmeci Mehmet Çağatay Öner ise Sevgi İzi koduyla yüzlerce kaybolan insanın kısa sürede bulunduğunu belirtti.

'4 BİN KİŞİYE SEVGİ İZİNİ İŞLEDİM'Kişilerin bileğine işlenen bir sayının o insan için hayati bir önem taşıdığını aktaran Öner, yapılan hiçbir dövmeden ücret almadığını bunun insanlık görevi olduğunu kaydetti. Projenin ilk etapta engelli, yaşlı, Alzheimer gibi hastalıkları olan insanlar için hayata geçirildiğini dile getiren Öner, zamanla bunun değiştiğini vurgulayarak, "Şimdi ise gençler de Sevgi İzi dövmesi yaptırmaya geliyorlar. Projeye dikkat çekmek istiyorlar. Bunun yanı sıra özellikle genç kızlar, kadınlar kaybolma ya da kaçırılma riskine karşı dövmeyi yaptırıyorlar. Kısacası proje giderek yayıldı. Bu da bizi mutlu ediyor. İnsana dokunan bir proje oldu. İnsanların kaybolan yakınını bulduktan sonraki yaşadığı mutluluk bana yetiyor. Türkiye genelinde 10 bini aşkın kişi Sevgi İzi dövmesi yaptırdı. Ben sadece Adana'da 4 bine yakın kişiye bu dövmeyi yaptım" diye konuştu.'KİMLİĞİNİZ BEDENİNİZE İŞLENMİŞ OLUYOR'

Sevgi izi projesini internetten duyduğunu ve projeye ilgi çekmek amacıyla dövme yaptırmaya karar verdiğini belirten İlayda Adıyeke (19) ise bir ömür boyu bileğinde bu kodu taşıyacağı için mutlu olduğunu söyledi. İnsanın başına ne geleceğinin belli olmadığını ve ileride çeşitli hastalıklarla karşılaşıp kaybolma riskinin artabileceğine dikkat çeken Adıyeke, "Sadece yaşlılar bu dövmeyi yaptırır diye düşünmek önyargı oluyor. Ben bu önyargıyı kırmak için dövmeyi yaptırıyorum. Belki benden gören bazı kişiler de yaptıracak ve böylece yayılacak. Bu kodu soranlara 'kimliğim' diye cevap vereceğim. Çünkü bir nevi kimliğinizi bedeninize işlemiş oluyorsunuz" dedi.


'Sevgi izi' dövmesi, kaybolanlara ışık oluyor
'Sevgi izi' dövmesi, kaybolanlara ışık oluyor
'Sevgi izi' dövmesi, kaybolanlara ışık oluyor
'Sevgi izi' dövmesi, kaybolanlara ışık oluyor
'Sevgi izi' dövmesi, kaybolanlara ışık oluyor
'Sevgi izi' dövmesi, kaybolanlara ışık oluyor
'Sevgi izi' dövmesi, kaybolanlara ışık oluyor

Mehmet Çağatay, Türkiye, Dövme, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Sevgi izi' dövmesi, kaybolanlara ışık oluyor - Son Dakika


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