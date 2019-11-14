Son Dakika Haberleri: Sevgi mağazası yüzleri güldürüyor
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Sevgi mağazası yüzleri güldürüyor

6 saat önce

Osmangazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sevgi Mağazası, ihtiyaç sahibi vatandaşların umut kapısı oluyor.

Sevgi mağazası yüzleri güldürüyor, System.String[]

Osmangazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sevgi Mağazası, ihtiyaç sahibi vatandaşların umut kapısı oluyor.


İhtiyaç sahiplerinin ayakkabıdan gelinliğe her türlü kıyafeti alabildiği Osmangazi Belediyesi Sevgi Mağazası, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olarak hizmet vermeye devam ediyor. Soğanlı Kültür Merkezi'nde hafta içi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olan Sevgi Mağazası'na gelen vatandaşlar, iki ayda bir kez olmak kaydıyla ücretsiz kıyafet alabiliyor. Kullanılmayan ikinci el giysi ve ev eşyalarının yardıma muhtaç vatandaşlara verildiği mağazadan her ay ortalama 500 kişi faydalanıyor.


Havaların soğuması ile birlikte kışlık giyecek ihtiyacı olan vatandaşların, son günlerde mağazaya yoğun ilgi gösterdiğini belirten Osmangazi Belediyesi Sevgi Mağazası yetkilileri, "Her yaş ve kesimden vatandaşımız, mağazamıza gelerek hayırseverlerin bıraktığı eşyalardan ihtiyaçlarını giderebiliyor. Mevsim geçişleri, talebin en fazla olduğu dönemler. Kadın, erkek, genç, yaşlı her yaştan insan; ayakkabı, pantolon, gömlek, mont, kazak, çocuk kıyafetleri gibi giyecek ihtiyacını belirli sayıda olmak kaydıyla mağazamızdan ücretsiz olarak temin edebiliyor" dedi.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da sosyal belediyecilik alanında yaptıkları çalışmalarla insanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekişmesine yardımcı olduklarını söyledi. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:17 Kaynak: İHA
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